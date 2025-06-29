Почему в Скандинавии не доводят ремонт до лоска: некоторые нюансы вас удивят

Копенгаген назван городом номер один в мире по качеству жизни. Датчане, как и финны, которых считают самой счастливой нацией на планете, обладают особенным искусством жить с комфортом. Этот стиль жизни получил название «хюгге». Прежде всего датчане умеют создать в доме уютную атмосферу. Натуральные материалы, мягкое освещение, приятный на ощупь текстиль (пледы, подушки) — все это привносит в дом ощущение особого комфорта.

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Датчане умеют радоваться мелочам: например, наслаждаться кофе или чтением книги. А еще они ценят близость к природе. Практикуют прогулки практически в любую погоду. Считают при этом, что нет плохой погоды, может быть несоответствующая одежда.

Датчане ценят красоту несовершенства. Ведь в природе практически нет полной симметрии и идеальных форм… Поэтому и в доме они не доводят ремонт до лоска. По мнению известных скандинавских экспертов в области трендов в дизайне, незаконченность придает интерьеру особый шик. Важно остановиться за шаг до завершенности. Это придаст интерьеру свежести. Кстати, уют можно создать даже в самой маленькой квартире.

Ранее эксперт по стилю Ирина Бейли поделилась секретами выбора одежды и аксессуаров, которые дарят энергию молодости и свежести.

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