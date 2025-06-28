Тарифы ЖКХ, субсидии и помощь от ООН: к чему готовиться пенсионерам с 1 июля

После того, как в июне работающим пенсионерам начали доначислять суммы к пенсии в результате апрельского перерасчета, в июле только некоторым гражданам, вышедшим на заслуженный отдых, могут повысить выплаты.

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Речь идет о так называемых «возрастных» надбавках. Их должны насчитать пенсионерам, которым в июле исполнится 70, 75 и 80 лет. Людям в возрасте от 70 до 74 лет выплачивают ежемесячно по 300 гривен, с 75 до 79 к этим 300 гривен прибавляют 156 — надбавка составляет 456 гривен, а тем, кому более 80 лет прибавляют еще 114 гривен и общая сумма доплаты составляет 570 гривен.

Доплату начинают начислять со дня рождения пенсионеров. Если день рождения человека 1 июля, то он получит доплату в полном объеме, а если в середине месяца — то лишь половину. Следует отметить, что эти надбавки выплачивают не всем пенсионерам — деньги не начислят тем, кто получает пенсию больше 10 340 гривен.

Также в июле на деньги от ООН могут рассчитывать пенсионеры и люди с инвалидностью, имеющие низкие выплаты и проживающие в зонах возможных или активных боевых действий. Дело в том, что действие Программы доплат к пенсиям для уязвимых категорий населения, которую реализовывала Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН), продлено до конца июля 2025 года. Уязвимым категориям населения ежемесячно доплатят разницу между пенсией или социальной выплатой и суммой 3250 грн. К примеру, если пенсия составляет 2800 грн, дополнительная выплата от ООН будет составлять 450 грн.

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Следует отметить, что в июле не ожидается повышения тарифов на газ и электроэнергию. Как и раньше, за 1 кВт/ч украинцы будут платить по 4,32 грн. Этот тариф будет действовать, по меньшей мере, до 25 октября этого года. А до мая 2026 будет сохраняться тариф на газ. Так, абоненты «Нафтогаза Украины» по-прежнему будут платить за кубометр «голубого» топлива по 7,96 грн.

В то же время, НБУ в своем «Инфляционном отчете» за апрель 2025 года отмечал, что сложное состояние в энергетике и фискальная консолидация, вероятно, обусловят постепенную корректировку коммунальных тарифов в последующие годы. Начать их приводить к экономически обоснованным хотят с 2026 года.

Фото Pixabay

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