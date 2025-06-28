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Доплата к пенсии в 470 грн: кто получит дополнительные деньги за сверхстаж
В 2025 году на пенсию по возрасту в 60 лет имеют право выйти граждане, имеющие трудовой стаж не менее 32 лет, в 63 года — со стажем как минимум 22 года и в 65 лет — со стажем не менее 15 лет. Пенсионные выплаты им начисляются индивидуально, в зависимости от стажа и зарплаты, с которой уплачивались налоги.
А люди, вышедшие на заслуженный отдых, имея сверхурочный стаж, могут рассчитывать на доплату к пенсии. Все зависит от того, когда человек выходил на пенсию. Как отмечают в ПФУ, за каждый полный год страхового стажа более 35 лет мужчинам и 30 годам женщинам (а для пенсий, назначенных
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Один процент от «минималки» — 23,6 грн. Следовательно, умножая этот показатель на сверхурочные годы страхового стажа, можно вычислить, какую доплату должны начислять пенсионерам.
Так, за десять лет сверхурочного стажа доплата будет составлять 236 грн, за пятнадцать лет — 354 грн, за двадцать лет — 472 грн.
Раньше называлась категория пенсионеров, имеющих право на ежемесячную доплату к пенсии в размере 800 грн.
Фото Pixabay1822
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