Доплата к пенсии в 470 грн: кто получит дополнительные деньги за сверхстаж

В 2025 году на пенсию по возрасту в 60 лет имеют право выйти граждане, имеющие трудовой стаж не менее 32 лет, в 63 года — со стажем как минимум 22 года и в 65 лет — со стажем не менее 15 лет. Пенсионные выплаты им начисляются индивидуально, в зависимости от стажа и зарплаты, с которой уплачивались налоги.

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А люди, вышедшие на заслуженный отдых, имея сверхурочный стаж, могут рассчитывать на доплату к пенсии. Все зависит от того, когда человек выходил на пенсию. Как отмечают в ПФУ, за каждый полный год страхового стажа более 35 лет мужчинам и 30 годам женщинам (а для пенсий, назначенных до 01.10.2011 — более 25 лет мужчинам, 20 годам женщинам) пенсия по возрасту увеличивается на 1 процент базового размера пенсии, но не более чем на процент минимальной пенсии по возрасту (2361 грн. в 2025 году).

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Один процент от «минималки» — 23,6 грн. Следовательно, умножая этот показатель на сверхурочные годы страхового стажа, можно вычислить, какую доплату должны начислять пенсионерам.

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Так, за десять лет сверхурочного стажа доплата будет составлять 236 грн, за пятнадцать лет — 354 грн, за двадцать лет — 472 грн.

Раньше называлась категория пенсионеров, имеющих право на ежемесячную доплату к пенсии в размере 800 грн.

Фото Pixabay

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