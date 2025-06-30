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Клуб потребителей

Не будет ни одного жучка: блогерша Марина посоветовала, как лучше хранить крупы

10:26 30 июня 2025
Крупы лучше хранить в стеклянных контейнерах. https://t.me/MarinaZhukovaBloger/10213

Моль и жучки — нежелательные гости на кухне. Пищевая моль откладывает яйца в крупах, муке и других сухих продуктах. Жучки также могут заводиться в сыпучих и других запасах.

Хозяйки знают, что время от времени нужно просматривать контейнеры с крупами, чтобы избавиться от зараженных продуктов. Также необходима генеральная уборка в шкафах, где хранятся сыпучие продукты.

Блогерша Марина Жукова поделилась советами своей бабушки. Она рассказала, что делать, чтобы крупы не портились. Эти советы Марина проверила сама и теперь делится с коллегами.

По ее словам, крупу после магазина лучше сначала заморозить на 1−2 дня, особенно, если она приобретена на вес.

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Кроме того, чтобы избавиться от лишней влаги, рис или пшено нужно прожарить на сухой сковороде 5−7 минут.

В банку с крупами можно добавлять не только чеснок или лавровый лист, но и шарик из фольги. Вредители ведь не любят алюминий.

Банка с манкой от жучков и моли убережет ложка из нержавеющей стали, а чечевицу — лавровый лист.

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Главное, по словам блогерши, все эти средства нужно обновлять каждые 2 месяца.

Мы также рассказывали, как избавиться от крыс на огороде природными средствами.

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