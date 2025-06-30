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Не будет ни одного жучка: блогерша Марина посоветовала, как лучше хранить крупы
Моль и жучки — нежелательные гости на кухне. Пищевая моль откладывает яйца в крупах, муке и других сухих продуктах. Жучки также могут заводиться в сыпучих и других запасах.
Хозяйки знают, что время от времени нужно просматривать контейнеры с крупами, чтобы избавиться от зараженных продуктов. Также необходима генеральная уборка в шкафах, где хранятся сыпучие продукты.
Блогерша Марина Жукова поделилась советами своей бабушки. Она рассказала, что делать, чтобы крупы не портились. Эти советы Марина проверила сама и теперь делится с коллегами.
По ее словам, крупу после магазина лучше сначала заморозить на 1−2 дня, особенно, если она приобретена на вес.
Кроме того, чтобы избавиться от лишней влаги, рис или пшено нужно прожарить на сухой сковороде 5−7 минут.
В банку с крупами можно добавлять не только чеснок или лавровый лист, но и шарик из фольги. Вредители ведь не любят алюминий.
Банка с манкой от жучков и моли убережет ложка из нержавеющей стали, а чечевицу — лавровый лист.
Главное, по словам блогерши, все эти средства нужно обновлять каждые 2 месяца.
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