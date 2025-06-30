Прочь с огорода: названы растения, которые отпугивают крыс со двора без «химии»

Грызуны не только опасны, если они завелись в доме, они вредят также в саду и огороде. Если вы заметили следы их присутствия в доме, подвале или на огороде, сразу нужно с ними начинать борьбу.

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Эксперты советуют посадить на огороде растения, чей аромат не нравится грызунам.



Так, запах мяты отпугивает крыс. Эта пряность кажется вредителями отталкивающей, и они стараются избегать участков с кустиками мяты.

Неприятный для крыс цветок — бархатцы. Бархатцы рекомендуется сажать в междурядья овощных грядок. Их сильный аромат перейдет на овощи, из-за чего вредители даже не коснутся растений. Яркие бархатцы очень заметны издалека, а осторожные грызуны стараются избегать ярких цветов.

Одним из самых эффективных растений для избавления от крыс является лаванда. Аромат лаванды может быть успокоительным для людей, но крысы ненавидят ее запах. Лаванду можно высадить на границе сада или разбрасывать сухие цветы лаванды вокруг входной двери дома.

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Не любят крысы и хризантемы, содержащие пестицид пиретрин. Он не только ядовит для грызунов, но и используется как природное средство борьбы с вредителями, чтобы избавиться от мух, муравьев и моли.

Растения шалфея содержат туйон и цинеол, которые могут оказаться для крыс невыносимыми, и они, скорее всего, будут держаться подальше от участка, если почувствуют его запах.

Грызуны также ненавидят запах чеснока. Чтобы избавиться от крыс, нужно сажать чеснок в саду или размещать зубчики в местах, где есть проблемы с крысами.

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Цветы нарциссов токсичны для крыс и других грызунов. Посадка нарциссов по периметру вашего участка может служить естественным сдерживающим фактором.

Еще одним эффективным средством является чернокорень. Мышей и крыс отпугивает запах этого растения, а для человека он практически неощутим. Чернокорень можно посадить на огороде. Когда чернокорень осенью отцветет, выкопать корень и разложить в местах обитания грызунов, которые не выносят его запаха и сразу покидают место.

Отпугивает грызунов и бузина. Растение умеренно ядовито. Обычно грызуны не селятся вблизи бузины из-за ее неприятного запаха.

Еще одно растение, которое можно использовать для отпугивания грызунов — полынь. Сильный горький запах полыни отвлекает от участка мышей и крыс. Используют его как и бузину.

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Общее, что есть у всех этих растений — сильный, иногда резкий, яркий запах. Именно этого не любят грызуны.



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