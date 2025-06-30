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Шоу-бизнес

Полцентнера только харизмы: Максим Галкин удивил своим весом

14:53 30 июня 2025
Максим Галкин в Риме, фото https://www.instagram.com/maxgalkinru/p/DLcKejnMzOr/?hl=ru&img_index=10

Известный шоумен Максим Галкин, который вместе с женой Аллой Пугачевой путешествует по Европе, любит показывать читателям своего блога разные интересные вещи.

Первоначально в новом сообщении он показал несколько фото из столицы Италии Рима.

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А потом нашел действительно необычную вещь — большую грузовую платформу, которая может показать вес человека или предметов. При этом свои намерения он комментировал по-украински.

«Сейчас увидим , — сказал Максим Александрович, — какой у меня на самом деле вес» .

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Но, похоже, результат удивил юмориста.

«90 килограммов!» — не мог поверить он, но быстро нашел выход из ситуации, объяснив, что это его вес «вместе с тяжелым характером». При этом рост Галкина 180 сантиметров.

Впрочем, читатели поддержали артиста, похвалив его украинский и объяснив, что такой «супервес» из-за его харизмы.

Напомним, Алла Пугачева передумала продавать свое имение в Солнечногорске в московской области за 225 миллионов рублей. Артистка решила сдавать свои хоромы в аренду за 700 тысяч рублей в месяц.

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