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Полцентнера только харизмы: Максим Галкин удивил своим весом
Известный шоумен Максим Галкин, который вместе с женой Аллой Пугачевой путешествует по Европе, любит показывать читателям своего блога разные интересные вещи.
Первоначально в новом сообщении он показал несколько фото из столицы Италии Рима.
А потом нашел действительно необычную вещь — большую грузовую платформу, которая может показать вес человека или предметов. При этом свои намерения он комментировал по-украински.
«Сейчас увидим , — сказал Максим Александрович, — какой у меня на самом деле вес» .
Но, похоже, результат удивил юмориста.
«90 килограммов!» — не мог поверить он, но быстро нашел выход из ситуации, объяснив, что это его вес «вместе с тяжелым характером». При этом рост Галкина 180 сантиметров.
Впрочем, читатели поддержали артиста, похвалив его украинский и объяснив, что такой «супервес» из-за его харизмы.
Напомним, Алла Пугачева передумала продавать свое имение в Солнечногорске в московской области за 225 миллионов рублей. Артистка решила сдавать свои хоромы в аренду за 700 тысяч рублей в месяц.798
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