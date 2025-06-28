Алла Пугачева передумала продавать «имение» под москвой: в чем причина

Певица Алла Пугачева, которая сейчас вместе с мужем Максимом Галкиным совершает романтическое путешествие по Европе, передумала продавать свое имение в Солнечногорске московской области за 225 миллионов рублей.



Об этом пишет один из российских Telegram-каналов. Дело в том, что ей просто надоело постоянно снижать цену и слушать недовольство покупателей «бабкиным ремонтом» в доме. Теперь она решила сдавать свои хоромы в аренду за 700 тысяч в месяц.

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Фото "Мэш"

Mash уточняет, что решение семья Аллы Борисовны приняла несколько месяцев назад. Владельцев не устроил тот факт, что сделки по купле-продаже то и дело срывались, хотя цена постепенно снижалась на 5−10 миллионов рублей (последняя была 120 миллионов).

Фото "Мэш"

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К тому же надоело, что люди приезжали только посмотреть на хоромы Примадонны и ругали ремонт. Теперь появился другой план — сдавать недвижимость за 700 тысяч рублей в месяц. За эти деньги арендатор получит дом на 760 квадратных метров с камином, бильярдом, баром и даже лифтом, а также собственную береговую линию с пирсом, спортивную и детскую площадки, личный кинотеатр, а также релакс-зону с хаммамом.

Фото "Мэш"

Как известно, Алла Пугачева кочует с семьей по разным странами мира, и сейчас присматривается к США, где живут семьи старшей дочери и старшего внука. Все это время младшие дети артистки, 11-летние Елизавета и Гарри Галкины, вынужденно меняют школы. Известно, что семья временно устроилась в Лимассоле, на Кипре, поэтому и школу они в этом учебном году посещали там же.

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Информацию о том, как и где учатся Елизавета и Гарри Галкины, обсуждали русскоязычные жители Кипра на одном из форумов. Говорят, что дети Пугачевой посещают частную школу American Academy Limassol. Средняя цена года обучения на одного ребенка составляет 25 тысяч евро. То есть обучение двоих детей в год стоит около 50 тысяч евро, пишет kp.ru.

Также известно, что дети Пугачевой посещают спортивные секции, театральную студию, свободно разговаривают на русском, французском, английском языках, а сейчас еще и учат греческий и иврит.

Напомним, что Пугачева и Галкин планировали визит в Латвию на фестиваль Лаймы Вайкуле.

Фото со страницы Максима Галкина в соцсетях

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