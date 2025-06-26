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Алла Пугачева решила сделать романтический сюрприз для любимого и вместе с Галкиным покинула Кипр
Поскольку Максим Галкин отмечал 49-летие на Сейшелах, жена Алла Пугачева не смогла вручить ему подарок.
Тем не менее, когда юморист вернулся на Кипр, она заявила, что подарком Максиму станет романтическое путешествие по Европе. Муж согласился, и вскоре пара отправилась в Италию.
В Риме они поделились с поклонниками яркими фотографиями и видео.
«Римские каникулы», — подписал пост юморист.
На видео Алла Борисовна как требовательный режиссер и любящая женщина долго выбирала освещение и осанку «актера» (своего мужа).
Вместе с тем позировать рядом с Максимом певица отказалась, найдя объяснение в том, что в своей жизни уже достаточно много «наснималась».
«Встань немного правее! Ой, красавчик! Свет хороший, меня снимать не надо. Не хочу, я за свою жизнь уже нанялась» , — заявила Алла Пугачева.
Тем не менее, видео набрало более 180 тысяч лайков и одобрительных отзывов.
Кстати, первым пост прокомментировали украинцы, включая журналиста Дмитрия Гордона.
Напомним, ранее стало известно, поедут ли Алла Пугачева и Максим Галкин в Латвию.60
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