Инвестиция в инфраструктуру государственного значения: на Закарпатье «Ветряные парки Украины» помогут с восстановлением разрушенного моста

Компания УК «Ветряные парки Украины» заявила о намерении присоединиться к восстановлению обрушившегося моста на автодороге Т-07−10 в Мукачевском районе Закарпатья. Этот шаг может послужить примером одного из первых проектов государственно-частного партнерства в сфере критической инфраструктуры после недавнего принятия соответствующего законодательства.

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Как пишет издание УНИАН, обвал произошел 24 июня вблизи сел Подполозье и Ждениево. Мост, построенный еще в 1962 году, был полностью разрушен — 34-метровая металлическая конструкция не выдержала. По информации главы Мукачевской районной военной администрации Сергея Гайдая, в результате происшествия никто не пострадал, ведь на момент разрушения мост был пуст.

«В Мукачевском районе обрушился мост. Разрушение произошло на автодороге государственного значения Нижние Ворота — Ужок, между населенными пунктами Подполозье и Ждениево. Без пострадавших, слава Богу. В момент обрушения путепровод был пуст», — сообщил Гайдай.

Оперативная реакция ответственных служб позволила быстро обустроить временную переправу через реку Жденеевку, а патрульная полиция разработала альтернативные маршруты для движения транспорта. Благодаря этому изоляция населенных пунктов общины — таких как Збины, Щербовец, Буковец, Перекрестный, Чечирный и Ростока — длилась недолго.

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В условиях чрезвычайной ситуации частный бизнес показал пример проактивной позиции и солидарности. Релоцированная из Краматорска компания «Ветряные парки Украины», которая с 2022 года реализует ветроэнергетический проект на Закарпатье, официально заявила о своем участии в восстановлении моста.

Фото: глава Мукачевской районной военной администрации Сергей Гайдай

«Когда в 2022 году мы были вынуждены релоцировать нашу группу компаний на Закарпатье из-за войны, мы ощутили мощную поддержку на всех уровнях — от центральной, областной власти до местных общин и органов самоуправления», — отметил генеральный директор компаний «УК „Ветряные парки Украины“» и «Френдли Винд Технолоджи» Владислав Еременко. Он подчеркнул, что компания не может остаться в стороне от трудностей, с которыми столкнулась Ждениевская община.

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По словам Еременко, решение акционеров компании по участию в восстановлении моста — это не просто бизнес-шаг, а проявление принципиальной позиции «ответственного бизнеса, который не переводит ответственность, а сам инициирует помощь».

«Мы убеждены: новый мост в Ждениевской общине будет не только современным и безопасным, но и станет символом единства усилий бизнеса, государства и общества в сложные времена. Именно так мы вместе восстанавливаем страну и закладываем фундамент ее устойчивого развития», — добавил он.

Напомним, что в мае Верховная Рада приняла закон, регламентирующий государственно-частное партнерство в инфраструктурной сфере. Новый правовой механизм открывает возможности для бизнеса участвовать в реализации проектов государственного значения, включая поддержку местной инфраструктуры.

Проект восстановления моста на трассе Т-07−10 может стать одной из первых практических реализаций положений этого закона. Новое законодательство позволяет компаниям, работающим в общинах, не только инвестировать в собственное производство, но и вносить вклад в развитие инфраструктуры региона.

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Это уже не первая инициатива «Ветряных парков Украины» в рамках критически важных инфраструктурных проектов. Весной компания также поддержала ремонт участка той же дороги Т-07−10, которая проходит через Ждениево, Подполозье и Збины. В течение длительного времени десятки километров пути оставались в крайне аварийном состоянии, а у местной общины не было ресурсов для капитальной реконструкции. Впрочем, благодаря сотрудничеству с социально ответственным бизнесом удалось приступить к решению этого проблемного вопроса.

«Мы работаем здесь, реализуем энергетический проект, общаемся с людьми — и чувствуем ответственность действовать, когда возникает общая проблема», — подчеркнул Владислав Еременко.

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Фото в заглавии Руслана Гостюк/Общественное Ужгород

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