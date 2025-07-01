Украинским пенсионерам хотят увеличить среднюю пенсию на 50%: сколько будем получать

Средний размер пенсии в Украине примерно в 10 раз уступает аналогичному показателю в Европе и составляет 3631 гривну. По мнению некоторых политиков ее размер должен составлять не менее 40% от размера заработной платы.

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Об этом в частности на своей странице в Telegram пишет народный депутат Украины Даниил Гетманцев, по словам которого средняя пенсия должна быть не ниже 40% от средней зарплаты. На деле же показатель замещения средней зарплаты средней пенсией в Украине — около 27%. Для сравнения, в странах ЕС он составляет 58%: в Польше — 57%, Румынии — 48%, Греции — 78%.

«В Украине у него была тенденция к снижению последние 10 лет, в том числе и в результате „пенсионной реформы“ прошлой власти, когда коэффициент каждого года трудового стажа для расчета пенсии был снижен с 1,35% до 1%. Мы должны просмотреть подходы к начислению и индексации пенсий», — утверждает нардеп.

По его словам, первый шаг для этого — повышение минимальной пенсии хотя бы до 4 тысяч гривен. Заметим, что планы увеличения минимальной пенсии есть как в Кабмине, так и среди некоторых нардепов, но размер роста выплат стороны видят совершенно по-разному.

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По мнению Даниила Гетманцева, для роста средней пенсии необходимо детенизировать зарплаты, отменить спецпенсии до введения обязательного накопительного уровня пенсионной системы и в условиях войны с этим следует поспешить.

Таким образом, если удастся повысить размер среднее пенсии с нынешних 27% до 40%, пенсионные выплаты вырастут примерно в 1,5 раза до 9540 гривен. С другой стороны, 40% пенсии от учитываемых сегодня при назначении пенсии в Пенсионном фонде Украины 20 355 гривен дадут среднюю пенсионную выплату в 8142 гривни.

Тем временем некоторые украинские пенсионеры получат повышенную выплату уже в июле.

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Фото: pixabay

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