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Просто хочется плакать: в Сети сравнили пенсии в ЕС и Украине
Для выхода на пенсию большинству украинцев необходимо достичь пенсионного возраста (60 лет) и иметь 35 лет трудового стажа. В целом размер «обычной пенсии» составляет 35−40% от средней заработной платы человека.
По официальным данным Пенсионного фонда, средняя пенсия в Украине в месяц составляет 6 341 гривну, пишет 24 канал.
Конечно, можно порадовать себя упоминаниями о пенсиях нардепов, судей и прокуроров, а также ежегодными индексациями, но в целом украинцы получают 132,37 евро пенсии в месяц. Много ли это или мало?
Лучше не сравнивать, потому что после этого просто захочется плакать, советуют специалисты.
Ведь средняя пенсия по возрасту в Евросоюзе на одного пенсионера составляет около 1 345 евро в месяц или 1 547,7 доллара (64 429,6 гривны), — такие данные приводит Eurostat.
Самые большие выплаты в месяц в Европе получают пенсионеры таких стран:
- Исландия — 2 997 евро или 3 448,6 доллара (143 562,8 гривны);
- Люксембург — 2 653 евро или 3 052,8 доллара (127 085,9 гривны);
- Норвегия — 2 573 евро или 2 959,5 доллара (122 301,3 гривны);
- Дания — 2 518 евро или 2 897,5 доллара (119 739,1 гривны);
- Швейцария — 2 251 евро или 2 590,2 доллара (107 040 гривен).
Ежемесячная пенсия у четырех крупнейших экономик ЕС значительно выше среднеевропейских показателей:
- в Италии — 1 632 евро или 1 877,9 доллара (77 604,2 гривны);
- во Франции — 1 571 евро или 1 807,7 доллара (74 703,2 гривны);
- в Испании — 1508 евро или 1735,3 доллара (71711, гривны);
- в Германии — 1 494 евро или 1 719,1 доллара (71 041,8 гривны).
Самые маленькие пенсии у Европы и среди стран-кандидатов на вступление в Евросоюз. В месяц они составляют:
- Босния и Герцеговина — 253 евро или 291,1 доллара (12 029,7 гривны);
- Турция — 245 евро или 281,9 доллара (11 649,5 гривны);
- Албания — 137 евро или 157,6 доллара (6512,8 гривны).
«Если счесть разницу, то получается, что средняя пенсия в Европе более чем в 10 раз выше, чем в Украине (1 345 евро: 132,37 евро = 10,16 или 1 547,7 доллара: 152,32 доллара = 10,6)», — пишет издание.
Конечно, можно «сваливать» все на войну, агрессию россии
Ранее «ФАКТЫ» писали, каким будет прожиточный минимум в июле, и возрастут ли пенсии, социальные выплаты и зарплаты.2740
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