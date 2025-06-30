В Украине меняется стандарт напряжения: что это значит для потребителей

В Украине с 1 июля 2025 года официально вступает в силу новый стандарт электропитания — 230/400 В вместо 220/380 В. Это решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), согласно постановлению № 550 от 15 апреля 2025 года.

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Согласно изменениям, новое номинальное напряжение будет составлять 230 В для однофазных сетей и 400 В для трехфазных. При этом допустимые колебания на уровне от 207 до 253 В.

Специалисты уверяют, что при изменении стандарта напряжения современная техника не пострадает. Большинство приборов уже рассчитаны на диапазон 220−240 В, поэтому будут работать как и раньше. Однако напряжение станет более стабильным, поэтому меньше шансов, что техника сломается из-за перепадов. Также в дальнейшем можно обойтись без стабилизаторов, поскольку сеть будет работать стабильнее. Не стоит волноваться и из-за тарифов. Потому что стоимость электроэнергии не изменится — платить будем по-прежнему за количество использованных киловатт, а не за уровень напряжения.

Сейчас потребителям следует проверить маркировку техники — обычно указано 220−240 В. При частых «прыжках» напряжения — обратиться к оператору или установить реле напряжения. Не паниковать: изменения — плановые, безопасные и технически давно реализуемые в сетях.

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Как отмечают в НКРЭКУ, изменение стандартов напряжения — еще один важный этап в технической интеграции Украины в европейское пространство. Напряжение меняется на бумаге, а в вашей розетке становится стабильнее.

Напомним, ранее в Украине ввели европейскую норму для улучшения мобильной связи.

Фото: pixabay

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