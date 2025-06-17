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С июля в Украине изменится стандарт напряжения в электросети: изменятся ли суммы в платежках за свет
В Украине, где в некоторых городах потребители могут остаться без света, 1 июля 2025 года официально будет введен новый стандарт напряжения — 230 В вместо 220 В. Как пояснили в энергетической компании ДТЭК, это шаг к гармонизации с европейскими нормами и он не приведет к увеличению платежей за электроэнергию, поскольку потребители платят за киловатт-часы, а не за уровень напряжения, пишут Економічні новини.
«Вольтаж — это только „давление“ в системе. Платите вы не за него, а за то, сколько потребили энергии», — отметили в компании.
Новый стандарт также расширяет допустимые пределы колебания напряжений до 200−240 В, а реле напряжения рекомендуется настраивать на диапазон 207−253 В. При регулярных «прыжках» напряжения за пределы этих показателей следует обращаться к оператору через чат-бот, чтобы проверили линию или трансформатор.
Отметим, что переход произойдет автоматически и никаких действий от потребителей не требуется.
Как писали «ФАКТЫ», по словам эксперта, украинцы за год переплачивают на электроэнергии десятки миллиардов гривен.339
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