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В Румынии автобус с 60 украинцами попал в ДТП: есть погибшие и пострадавшие (видео)
В Румынии, где на днях в ДТП попал автобус с украинцами, произошло еще одно дорожно-транспортное происшествие. К сожалению, погиб один человек.
Как пишет digi24.ro, автобус, в котором находилось 60 украинцев, в том числе 21 ребенок, в уезде Бакеу столкнулся с микроавтобусом, в котором находились пять человек.
По данным издания, пассажирский автобус ехал из Бакеу в Аджуд. Он врезался в микроавтобус, припаркованный на обочине дороги.
В полиции Бакеу сообщили, что в общей сложности пострадали пять человек в возрасте от 27 до 65 лет. Четверо из пострадавших ехали в микроавтобусе, пятая пассажирка которого погибла. Жертва — 29-летняя женщина из коммуны Агеш. Еще одна пострадавшая — пассажирка автобуса.
Издание отмечает, что автобусом управлял 40-летний иностранец, однако гражданство не указывает. Мужчину проверили на наличие алкоголя в крови — результат был отрицательным.
Напомним, что этой весной в Польше произошло масштабное ДТП — водитель автобуса, в котором ехали 26 украинцев, потерял управление на повороте, ТС влетело в ограждение, перевернулось на бок и врезалось в столб. А во время спасательных работ в машину чрезвычайной службы на скорости врезался грузовик.
Фото с сайта https://www.digi24.ro146
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