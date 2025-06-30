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Экс-тренер сборной россии, домогавшийся чемпионки мира, ликвидирован воинами ВСУ
Бывший старший тренер сборной россии по фристайлу 36-летний Никита Васильев погиб в «зоне сво», сообщает сайт федерации фристайла санкт-петербурга. Ранее на украинской земле убили чемпиона мира и призера Паралимпийских игр из рф.
«Никита Васильев являлся заслуженным тренером Чувашской Республики, 7 лет работал старшим тренером сборной команды россии по фристайлу, подготовил спортсменов — победителей и призеров крупных международных соревнований.
Никита был предан своему делу и спорту. Любил детей, любил трудиться и любил нашу Родину, во имя которой отдал свою жизнь… Выражаем соболезнования родным и близким. Светлая память", — отмечается в сообщении.
По информации источника, оккупант, командовавший десантно-штурмовым подразделением, нашел свою смерть при штурме села Малиновка Запорожской области.
Кстати, как сообщали ранее СМИ страны-агрессора, Васильев завершил работу в сборной после скандальной истории с письмом чемпионки мира Анастасии Таталиной, мать которой рассказала о неподобающем поведении тренера. По ее словам, он отпускал в адрес дочери пошлые шутки и делал ей предложения интимного характера.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что чемпиону мира по каратэ, вернувшемуся с войны в Украине без рук и без ног, нашли должность в россии.
Фото из соцсетей
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