Россияне ударили по Запорожью и Днепропетровщине, а ВСУ атаковали Ростов, Саратов, Донецк и Луганск (фото, видео)

Российские захватчики в ночь на 1 июля вновь атаковали Украину, в частности, Днепропетровщину и Запорожскую область.

Руководитель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что под ударом находилась Синельниковщина: россияне попали беспилотниками по фермерским хозяйствам в Покровской и Великомихайловской громадах, где возникали пожары.

ВІДЕО ДНЯ

«Повреждены и уничтожены авто, сельхозтехника. Люди не пострадали. Продолжались удары FPV-дронами и артиллерией по Никопольщине. Агрессор атаковал райцентр, Мировскую и Красногригорьевскую громады. Повреждено здание, которое не эксплуатировалось. Обошлось без погибших и раненых», — добавил Лысак.

А в Запорожской области ранение получил 56-летний мужчина. По информации главы ОВА Ивана Федорова, враг нанес четыре удара по Запорожью и Запорожскому району, где были повреждены предприятие и частные дома.

РЕКЛАМА

Всего за сутки оккупанты нанесли 403 удара по 13 населенным пунктам Запорожской области с использованием авиационного вооружения, БпЛА разной модификации, артиллерию и РСЗО.

РЕКЛАМА

По данным ВС ВСУ, противник атаковал 52-я ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск (рф). По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежено 47 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и востоке страны. 14 — сбиты огневыми средствами поражения, 33 — локационно утрачены/подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 3 локациях, падение сбитых (обломки) — на 1 локации.

Впрочем, громко было ночью не только на территории Украины, но и в россии, а также на временно оккупированных рф территориях.

Так, российское мое отчиталось об «уничтожении и перехвате» 60 украинских БпЛА. Большинство — над Крымом (17), Ростовщиной (16) и над акваторией Азовского моря (11). Фиксировались беспилотники и в небе Курской, Саратовской, Белгородской, Воронежской и Орловской областей.

РЕКЛАМА

Тг-канал ASTRA, ссылаясь на местные власти Ростовской области рф, сообщает, что под атакой находились Ростов, Таганрог, Новошахтинск и несколько районов Ростовской области. В некоторых населенных пунктах фиксировались повреждения окон в домах и автомобилей.

В Саратове ночью приостанавливали работу местного аэропорта, а российские каналы, ссылаясь на очевидцев, сообщали, что ночью в разных районах города по меньшей мере трижды включали сирена. В городе было слышно серию взрывов.

А накануне вечером громкие взрывы раздавались во временно оккупированных рф Донецке и Луганске. Пока что официально подтвержденной информации об этой атаке нет, но руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщал, что в Донецке была «ювелирная работа по россиянам» и что «там очень жирно». Также, по его словам, «логистика россиян во временно оккупированном Луганске пылает».

По данным monitor, ВСУ попали по нефтехранилищу в Луганске.

Относительно удара по Донецку, то в сети курсирует разная информация. По одной из версий, был прилет по помещению, где захватчики работали над БпЛА и системами РЭБ для оккупационной армии.

Другая версия — ракетный удар был нанесен по штабу 8-й общевойсковой армии рф.

«Наглядные итоги недавнего саммита НАТО: поставленные Великобританией и Францией крылатые ракеты уничтожили штаб 8-й общевойсковой армии в Донецке и огромный склад с нефтебазой в Луганске. В штабе — огромное количество жертв среди российских офицеров. Они были уверены, что Украина уже давно не имеет средств на поражениеа на такую глубину. Так что даже не спустились в бомбоубежище во время тревоги. Результат — десятки убитых и раненых, целая армия обезглавлена», — написал на своей странице в соцсетях журналист Иван Яковина.

Напомним, что недавно в ГУР МО рассказали об удачной атаке на товарный поезд, перевозивший горючее для оккупантов на оккупированной части Запорожской области.

Фото Запорожской ОВА

163

Читайте нас в Facebook