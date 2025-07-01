Для чего опытные огородники замачивают семена перед посадкой и как это правильно делать

Опытные огородники, подготавливая семена к пасадке, часто подвергают их дополнительной обработке — замачиванию. Это можно делать как просто в воде, так и в специальных жидкостях. Например, в растворе гуммата калия, который также можно использовать для корневых и внекорневых подкормок растений.

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А авторы тг-канала «Идеи для дачи и дома» объясняют, как правильно замачивать семена, которые во время хранения теряли влагу и без «помощи» могут не прорасти.

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Для замачивания семена помещают в марлю и опускают в воду — жидкость должна слегка покрывать их. Время замачивания зависит от вида семян. Температура воды — от 20 до 28 градусов.

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Так, кабачки, арбузы, капуста, редис и салат рекомендуют замачивать в течение 12 часов, семена помидоров, свеклы, петрушки и моркови — двое суток, а фасоль и горох — шесть часов. Огурцам будет достаточно и двух часов.

Затем семена высушивают и сеют.

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Фото Pixabay

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