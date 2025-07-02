рф намерена увеличить производство самолетов: прогноз аналитиков ISW

Спутниковые снимки и заявления российского правительства свидетельствуют о том, что россия пытается увеличить производство самолетов в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Финское издание Yle сообщило, что спутниковые снимки, сделанные с середины 2024 года до мая 2025 года, показывают, что россия возвела или расширила по меньшей мере пять строений на Казанском авиационном заводе на 19 000 квадратных метров, говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Yle сообщило, что завод производит и модернизирует российские стратегические самолеты «Туполев», такие как Ту-160М, Ту-160М2 и Ту-22М3, а также вертолеты. Кроме того, российские власти планируют продолжать строительство до конца 2026 года, чтобы увеличить производственные мощности завода. Пресс-служба российской государственной Объединенной авиастроительной корпорации объявила еще в январе 2025 года, что чиновники уже построили новый цех окончательной сборки, модернизировали производственные технологии и закупили новое оборудование для завода, такое как станки с числовым программным управлением, сварочные роботы и системы измерения и управления.

Известно, что враг намерен выпустить на казанском заводе четыре самолета Ту-214 до конца 2025 года, семь — до конца 2026 года, 17 — 2027 года и выпускать ежегодно 28 самолетов с 2028 года. Российские чиновники планируют потратить до 90 миллиардов рублей (около 1,2 миллиарда долларов) на модернизацию завода.

Издание Yle отмечает, что завод пытается успевать проводить модернизацию и увеличивать производство самолетов, несмотря на санкции и постоянную нехватку рабочей силы в рф. В 2024 году завод поставил всего два Ту-160М2 и два Ту-160М. Однако текущие годовые темпы производства завода остаются неизвестными, поскольку санкции и недостаток деталей и работников, вероятно, будут продолжать замедлять производство самолетов, даже несмотря на то, что россия работает над расширением производственных мощностей.

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Кроме того, рф расширяет производство самолетов Су — на 30 процентов до 2030 года. Украинский военный обозреватель Александр Коваленко заявлял в мае 2025 года, что россия может выпускать один самолет Су за один-два месяца.

Оценка спутниковых снимков свидетельствует о том, что россия, вероятно, пытается сбалансировать выделение значительных ресурсов на производство беспилотников с постоянной потребностью в производстве традиционных систем.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Украина атаковала четыре самолета Су-34 на российском аэродроме «Мариновка» в Волгоградской области.

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