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Глаз невозможно отвести: сеть в восторге от Натальи Могилевской в купальнике (фото)

19:45 16 июня 2025
Певица Наталья Могилевская. Фото Instagram

Популярная певица Наталья Могилевская поразила своим внешним видом. Известно, что сейчас Наталья находится на отдыхе, на море в Одессе. На своей странице в социальной сети артистка выложила фотографии в купальниках и добавила, что недавно похудела.

«Я на море, милая моя Одесса! — сообщила Могилевская и показалась в нескольких купальниках. — Как меняется настроение у человека, когда он худеет! Хочется жить!»

Співачка Наталя Могилевська. Фото Instagram
«Я на море, милая моя Одесса!» – сообщила Могилевская

Могилевская рассказала, что сделала индивидуальный заказ купальников и показалась в нескольких откровенных и блестящих вариантах. Подписчики отреагировали на внешний вид артистки, заметив, что так хорошо она еще не выглядела.

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Співачка Наталя Могилевська. Фото Instagram
Певица рассказала, что заказала несколько купальников

«Как вы худеете? — спросили Наталью. — Подскажите? Пожалуйста, поделитесь секретами» .

«Секрет один: дефицит калорий! — ответили в сети. — Проще еще не придумали».

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«Одесса — это отдельная любовь! - поделились мыслями. — Больше всего люблю и обожаю Одессу за море, за невероятные рассветы и какой-то вайб этого города:) Приветствуем в Одессе, Наталья Алексеевна! Классного отдыха!

«Наталья, Вы с годами только молодеете, — добавили в комментариях. — Вы очень красивая женщина».

«Я не знаю, что вы, Наталья, там себе делали, но такое перевоплощение… — были в восторге в сети. — Вы сейчас выглядите такой красивой, какой вы еще никогда не были. Это какая-то магия??? Глаз от вас не отвести».

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Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что сеть раскритиковала новый клип Наталии Могилевской.

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