Весам — «Двойка Мечей» и непростой выбор, Скорпионам — «Солнце» и успех: Таро-прогноз на среду, 2 июля

Специалисты по Восточным прогнозам составили гороскоп на текущую неделю, а тарологи рассказали, какой будет среда, 2 июля 2025 года. Карты Таро предвещают день, полный событий и неожиданных поворотов. В это время важно быть внимательными к деталям и людям — как к их словам, так и к поступкам, пишет slovofraza.com.

ВІДЕО ДНЯ

Козерог — Восьмерка Жезлов

Козерогам предстоит насыщенный день с множеством возможностей. Все будет происходить быстро, важно не теряться и сразу действовать. Возможны встречи и новости, способные повлиять на ваше будущее. Принятие решений должно быть своевременным, не откладывайте.

Водолей — Суд

Водолеи будут подводить итоги и делать важный выбор. Карта «Суд» говорит о начале новой главы. Не бойтесь перемен — решительные действия принесут пользу, если быть честными с собой и другими.

Рыбы — Звезда

Рыбам нужно завершить старые дела или привязанности. Карта «Звезда» приносит надежду, если вы освободитесь от прошлого. Прощение откроет путь к новому вдохновению и переменам.

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Овен — Пятерка Жезлов

Овнам предстоит решительная борьба. Начало дня может быть конфликтным, но это усилит вашу решимость. Главное — не застревать в спорах и использовать энергию для достижения успеха.

Телец — Маг

Тельцы в этот день могут творить чудеса. Карта «Маг» сулит успех в делах, требующих креативности и концентрации. У вас есть все ресурсы для воплощения планов, важно не отвлекаться.

Близнецы — Тройка Кубков

Близнецам стоит заботиться о своем самочувствии, несмотря на позитивный настрой. Тройка Кубков предсказывает радость от встречи, но предупреждает о возможном эмоциональном истощении. Не перегружайте себя.

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Рак — Верховная Жрица

Раки могут получить знаки, которые изменят их взгляд на важные вопросы. Карта «Верховная Жрица» указывает на интуицию и мудрость. Доверьтесь своим ощущениям и не бойтесь перемен.

Лев — Девятка Денариев

Львы столкнутся с напряженной ситуацией, но сохранят достоинство. Девятка Денариев призывает не терять самообладание в сложных обстоятельствах — терпение скоро принесет награду.

Дева — Тройка Жезлов

Девам стоит оглянуться назад и переоценить свои цели. Возможно, вы осознаете, что гонитесь за недостижимым. «Тройка Жезлов» указывает на использование опыта с умом — стоит замедлиться и дать себе время.

Весы — Двойка Мечей

Весам предстоит трудный выбор. Карта предупреждает, что нерешительность может быть пагубной. Принятие решения сейчас избавит от дальнейших сомнений.

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Скорпион — Солнце

Скорпионам предстоит успех и признание. Завершение важного проекта принесет отличные результаты. Карта «Солнце» символизирует ясность и вдохновение — используйте этот момент для максимальной реализации.

Стрелец — Девятка Кубков

Стрельцам стоит быть осторожными с интригами и конфликтами. День принесет удовлетворение, если вы будете избегать сплетен и ненужных откровений. Лучше наслаждаться миром и небольшими радостями.

Как писали «ФАКТЫ», ранее астрологи составили гороскоп на июль для всех знаков зодиака.

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