Переломный момент: жизнь трех знаков зодиака круто изменится на текущей неделе

Специалисты по Восточным прогнозам составили гороскоп на текущую неделю, а астрологи рассказали, жизнь каких знаков зодиака кардинально изменится в период с 1 по 7 июля 2025 года. У них на горизонте появятся новые возможности, пишет издание «Час-Дій».

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Близнецы

На этой неделе Близнецов ждут важные решения, которые изменят вашу жизнь. Возможно предложение по смене работы, переезду или новому проекту. Не бойтесь рисковать, даже если сначала будет сложно — результат оправдает усилия. В личных отношениях возможны изменения: новое знакомство или важный разговор откроют новые перспективы.

Лев

Эта неделя для Львов — время внутренних перемен. Вы избавитесь от страхов и сомнений, которые мешали двигаться вперед. Настал момент для инициативы и ответственности за свое будущее. Возможно, вам придется изменить планы или направление жизни. Финансовые вопросы будут важны — обращайте внимание на расходы и инвестиции.

Стрелец

Стрельцам на этой неделе придется освободиться от прошлого, чтобы перейти на новый уровень. То, что раньше казалось стабильным, может внезапно утратить значение. Отпустите старое — новые возможности появятся только так. Ожидайте перемен в карьере, личной жизни и будьте готовы к путешествиям или большим расходам. Эти изменения ведут к лучшему будущему.

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Как писали «ФАКТЫ», астрологи считают, что в первые дни июля успех придет к пяти знакам зодиака. Астрологи также составили гороскоп на июль для всех знаков зодиака.

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