На Сумском направлении погиб младший лейтенант Дмитрий Горнов — бывший звукорежиссер «Суспільне Чернігів», фронтмен рок-группы, журналист и отец. 28 июня ему должен исполниться 31 год. «В этот день я тебе не звоню с поздравлениями, не дарю подарки и не целую тебя… В этот день я принимаю слова соболезнования от твоих друзей», — написала в Facebook жена Героя Виктория Горнова.

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Дмитрий родился в Днепрорудном Запорожской области, вырос в Нежине, где учился в школе и лицее при Нежинском государственном университете. В 2018 году получил специальность преподавателя биологии, но настоящим призванием стали музыка и медиа. Как фронтмен группы «Вирій» писал песни, а затем присоединился к «Українському радіо Чернігів», где вел авторскую передачу «Играть или не играть?» — о музыкальном образовании детей.

Дмитрий Горнов был среди тех, кто создавал документальный фильм «Битва за Чернигов», оставив культурный след в хронике сопротивления.

После работы в IT-компании и на пивоварне весной 2024 года Дмитрий был мобилизован в ряды Вооруженных Сил Украины. Прошел базовую подготовку в Великобритании, стал стрелком-санитаром, впоследствии инструктором. В марте 2025-го возглавил взвод 158-й отдельной механизированной бригады, а в мае получил звание младшего лейтенанта.

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21 июня Дмитрий Горнов погиб в результате атаки россиян управляемой авиабомбой во время выполнения боевого задания. У него остались беременная жена Виктория, пятилетняя дочь Варя и дедушка.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 29 июня, отражая массированную воздушную атаку российских террористов, погиб пилот Максим Устименко.

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