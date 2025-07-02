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Стиль жизни

Как правильно есть одно из самых популярных лакомств в мире: это надо знать, чтобы не попасть впросак

22:28 2 июля 2025
Школадный фондан

Шоколадный фондан — популярный французский десерт с необычной структурой. Фактически это шоколадный кекс с хрустящей корочкой и жидким шоколадом внутри. Подают его горячим. Часто посыпают сахарной пудрой — и это смотрится очень красиво. Рядом, как правило, помещают шарик мороженого. Сочетание таких контрастных вкусов делает лакомство изысканным.

В связи с тем, что структура внутри жидкая, фондан удобнее есть с помощью ложечки. Допустимо использование и десертной вилки. Обычно кексы подают с вилкой и ложкой одновременно.

Очень важно есть шоколадный фондан не спеша, аккуратно, чтобы не измазать костюм, лицо и руки.

А еще надо знать некоторые нюансы. Отправляясь в ресторан на деловую встречу, не заказывайте то, что не умеете есть. Такие лакомства впервые стоит пробовать в кругу близких людей. Научитесь правильно произносить названия блюда, чтобы не попасть в неловкую ситуацию. Гастрономия очень интересна, и изучать ее — настоящее удовольствие.

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Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как лакомиться одним из любимых десертов французов — кремом-брюле́.

Фото Ольги Сметанской

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