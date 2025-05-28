Всего три ингредиента и минимум времени: этот десерт станет вашим любимым

Сезонную сейчас клубнику активно используют для приготовления разнообразных сладостей, например, для десерта «Битое стекло».

А автор кулинарного блога Ирина Козачук предложила рецепт десерта, для приготовления которого нужны клубника, банан и шоколад. «Этот десерт стал для меня настоящим открытием. Лишь три ингредиента и несколько минут — и вы получите невероятную вкусность», — пишет она на своей странице в соцсети.⠀

ВІДЕО ДНЯ

Ингредиенты: Клубника;

Спелые бананы — 220 г;

Черный шоколад — 100 г.

Читайте также: Простой десерт с клубникой: идеальная находка, когда хочется сладенького

Приготовление: РЕКЛАМА Бананы выложить в чашу блендера.

Шоколад растопить, добавить к бананам и перебить до однородной кремовой консистенции.

В креманки по кругу разложить половинки клубники, залить бананово-шоколадной массой.

Оставить в холодильнике на два часа.

Блогер рекомендует брать бананы и шоколад в соотношении 2:1. Из количества продуктов в этом рецепте получилось три кремана объемом 200 мл.

«Количество будет зависеть от размера клубники и того, сколько вы нальете шоколадно-банановой смеси. Я бы рекомендовала лить на 1 см выше клубники», — добавила она.

А кулинар Элла Иванова поделилась рецептом бананово-клубничного десерта, который готовится без сливок и сахара.

РЕКЛАМА

Фото — скриншот

389

Читайте нас в Facebook