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Украина

Против правил, ради выживания: почему Украина берет в руки запрещенное оружие

15:21 3 июля 2025
Противопехотные мины

Решение Украины выйти из Оттавской конвенции, известной как Договор о запрете мин, не является неожиданностью, учитывая серьезность ситуации, в которой оказались украинцы из-за войны. С момента полномасштабного вторжения рф на правительство и президента Зеленского оказывалось постоянное внутреннее давление с целью выхода из договора, главным образом из прагматических соображений безопасности и учитывая, что россия не подписывала договор и активно использует наземные мины. Об этом пишет полковник Тим Коллинз — бывший офицер британской армии, сообщает The Telegraph.

Договор 1997 г. запрещает использование, производство, накопление или передачу противопехотных мин. Он также требует от стран, подписавших договор, уничтожить запасы и разминировать минные поля. Украина ратифицировала договор в 2005 году. Безусловно, мины — это ужасная вещь. Но они очень эффективны, особенно как средство защиты от нападающего, отмечает полковник.

«Учитывая широкое использование мин россией с 2014 года, особенно после 2022 года, все более бессмысленно выглядит наличие этого значительного недостатка, разработанного для мира, в котором все стороны соблюдают правила международного порядка. А значит, для мира, которого просто не существует», — отмечает Коллинз.

Этот шаг, вероятно, будет воспринят как прагматичный, и, учитывая США, которые также не являются подписантами договора, но добровольно отказываются от использования противопехотных мин за пределами Корейского полуострова, он не должен слишком огорчить многих сторонников Украины. Опасность состоит в том, что с гуманитарной, правовой и дипломатической точек зрения выход из договора будет противоречивым и потенциально вредным.

Напомним, как сообщали «ФАКТЫ», россия массово использует противопехотные мины на фронте. В преддверии вторжения в Украину в 2022 году россияне перебросили к нашим границам большое количество техники и боеприпасов, в том числе и противопехотные мины ОЗМ-72 и МОН-52.

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