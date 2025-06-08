«Я вас удивлю — мы никогда даже не касаемся мин», — командир группы ручного разминирования Елена Бориславская

командир группы ручного разминирования Елена Бориславская. — Скажу честно, вступить в ряды ВСУ я не была готова. И вот узнала, что есть возможность стать деминером международной некоммерческой организации The HАLO Trust (она уже не одно десятилетие занимается — Когда началось полномасштабное вторжение, я стала искать для себя дело, которое позволило бы участвовать в сопротивлении российской агрессии, — рассказала «ФАКТАМ». — Скажу честно, вступить в ряды ВСУ я не была готова. И вот узнала, что есть возможность стать деминером международной некоммерческой организации The HАLO Trust (она уже не одно десятилетие занимается обезвреживанием мин и взрывоопасных боеприпасов в 30 странах мира). На решение попробовать себя в профессии деминера в определенной степени повлияла одна из фотографий на странице в «Фейсбуке» этой международной организации: на фото снята женщина в восточной одежде с паранджой на голове, занимающаяся разминированием. Рассудила: если она смогла, то и я справлюсь. Но все же решила сначала просто прийти и посмотреть, как налажено дело. Когда убедилась, что все хорошо продумано в плане безопасности, записалась на обучение.

«Надеваем бронированные фартуки, лицо прикрывает визор из специального прозрачного материала»

— Раньше вы имели хоть какое-то отношение к разминированию? — задаю вопрос Елене Бориславской.

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— Нет, это дело было для меня абсолютно новым.

— Чем вы занимались до того, как стали деминером?

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— Работала в ІТ-сфере. Мы внедряли информационные системы на промышленных предприятиях и медицинских учреждениях. Последнее перед большой войной мое место работы — современное агропредприятие по выращиванию цветов, в котором также внедрялась информационная система.

Замечу, до 2014 года наша семья жила в Донецке. Мы тогда уехали из города, надеясь, что на месяц-два. Но не вернулись из-за оккупации Донецка. Сейчас живем в селе Княжичи возле Киева.

Елена Бориславская с семьей

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— Как ваши родные отнеслись к тому, что вы выбрали профессию деминера?

— Мягко говоря, не однозначно. Собственно о том, что я подала документы и прошла собеседование, никто в моей семье не знал. Рассказала о своем решении родным, когда после первого дня обучения вернулась домой. Очень были расстроены этой новостью родители. Муж пытался сдерживать эмоции, но было видно, что распереживался. Скажем так: он с уважением отнесся к моему шагу, но с настороженностью. Как отнесся сын? Он привык доверять моим поступкам. Но все равно был озадачен. Все родные просили, чтобы я была максимально осторожной.

Больше всего эмоций было в начале. Сейчас, когда я подробно объяснила, как проводятся работы, какие меры безопасности принимаются, переживаний меньше.

— Сколько вам понадобилось времени, чтобы овладеть этой профессией?

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— Курс обучения длился 25 дней (не считая выходных). Нас научили выполнять довольно непростую и ответственную работу деминера так, чтобы это было максимально безопасно.

— К обучению допускают всех желающих, или психологи и другие специалисты смотрят, кто пригоден по своим индивидуальным качествам, а кто — нет?

— Когда я поступала на обучение, с нами (с каждым отдельно) общался сотрудник отдела кадров, который выяснял, осознаем ли мы, что будем выполнять очень ответственную особую работу. Затем было собеседование со всеми претендентами. Нам подробнее рассказали о задачах, которые должны выполнять. Кстати, наши сотрудники могут бесплатно обратиться за психологической поддержкой.

— В вашей группе все успешно прошли обучение или часть отсеяли?

— Смотрите, сначала нам преподавали теорию. А когда перешли к практическим заданиям в поле, часть людей поняли, что эта работа им не подходит. Еще нескольким пришлось уйти, потому что они не смогли успешно сдать выпускные экзамены. Когда мы начинали обучение, в нашей группе было 120 человек. Из них отсеялось 20. Остальные стали деминерами.

С сыном. Елена говорит, что он привык доверять ей, однако все равно был озадачен, когда узнал, что мама решила стать деминером

— У кого лучше получается разминировать, у мужчин или женщин?

— Мастерство выполнения работы зависит от человека, а не от его пола. Разве что девушки несколько внимательнее, более сконцентрированы и уравновешены. Кстати, среди них есть очень хрупкие — как Дюймовочки. Но во время выполнения заданий доказывают, что они сильные, выносливые — им по силам фактически такие же физические нагрузки, как и мужчинам.

Важно, что нас приучили к тому, что когда раздается сигнал начинать работу, все работают максимально собранно — независимо от того, в какой степени каждый из нас внимателен и расторопен в обычной жизни.

— То есть во время работы все внутренне мобилизуются?

— Именно так — концентрация внимания на максимуме.

— Сколько длится ваш рабочий день?

— Начинаем полдевятого, заканчиваем в 15.40. Выходит практически шесть часов. Работаем в таком режиме: 50 минут — работа, 10 минут перерыв. И так каждый час. Есть также 30-минутный обеденный перерыв.

Добавлю, что в особо жаркие и холодные дни рабочие промежутки сокращаются до 30 минут, а некоторые перерывы увеличиваются до 20 минут, чтобы мы могли отдохнуть, остыть или погреться у костра.

— Какие у вас средства защиты?

— Надеваем бронированные фартуки, чтобы обезопасить туловище. Лицо прикрывает визор (защитный экран) из специального прозрачного материала, который должен защитить от обломков. Также на нас спецодежда.

Елена в защитных доспехах

— Один военный рассказывал, что американские армейские ботинки могут уберечь ногу даже от противопехотной мины. Не исключено, что он немного преувеличил. И все же, у вас примерно такая же обувь?

— Есть разновидность берцев, которая называется «таланы». Они прочные, несколько тяжеловаты (по внешнему виду такие, что может показаться, что в них долго не походишь), однако на самом деле в них достаточно комфортно. Ноги в талантах хорошо зафиксированы. Но летом в них слишком жарко. Поэтому в теплое время года переходим на обычные берцы (хотя и в них тоже жарковато).

— Эта обувь внутри усилена металлическими элементами?

— Нет. Мы работаем с металлодетекторами, поэтому обувь с металлическими вставками будет провоцировать ложные сигналы.

«Привлекаем машины-робокаты, которые перемалывают перед собой все: землю, траву, ветки кустов и деревьев»

— У деминеров есть профессиональные приметы и традиции?

— Наверное, я вас разочарую — лично у меня нет. Потому что я скептически отношусь к приметам.

— Какие качества важны в вашей профессии?

— Терпение. Поскольку бывают такие операции, что непоседливым людям будет трудно их выполнять. Далее — внимательность (в частности, к деталям), самодисциплина, ответственность. От этого зависит безопасность — твоя и коллег. Да косвенно и твоей семье: семье надо, чтобы ты был жив и здоров. Поэтому должен выполнять каждый из этапов разминирования в точности так, как требуют правила.

— Для деминеров действуют ограничения с употреблением алкоголя?

— Интересный вопрос. Начну с того, что мы работаем вахтовым методом — по десять дней. Затем четыре выходных. Рабочие десятидневки начинаются по средам. Значит, с этого дня о спиртном все должны забыть.

— Соблюдение этого правила контролируется?

— Да. В любой рабочий день перед началом смены к нам может приехать руководитель со специальным прибором — алкотестером. Я лично знаю троих мужчин, которые после того, как вздохнули в алкотестер, без лишних слов написали заявления об увольнении. Ведь табу на употребление спиртного в рабочие дни в нашей профессии жизненно необходимо.

— Какое в вашей группе соотношение мужчин и женщин?

— Слышала, что вообще по статистике женщин примерно 30 процентов. Но в нашей и других известных мне группах больше. В нашей — восемь человек (это вместе со мной). Половина из них мужчины, половина — женщины. Но есть и такие группы, где парней так мало, что они чуть ли не вес золота (улыбается). Важно, что в каждую группу входят парамедики (их должно быть не менее двух).

— Вы довольны своей зарплатой?

— Я еще не видела человека, который не хотел бы зарабатывать больше, чем он получает. Не буду называть конкретную цифру, но считаю, что у нас очень достойная заработная плата. Однако люди, живущие в съемных квартирах, говорят, что нужно больше.

— Во время разминирования случались случаи, когда ваша жизнь висела на волоске?

— Нет, в моей практике такого, к счастью, не было. Если ты соблюдаешь регламент, то в опасной для жизни и здоровья ситуации ты не окажешься. Каждый наш шаг и последовательность действий основывается на многолетнем опыте работы с минами и взрывоопасными боеприпасами. Важно, что еще во время обучения наши действия доводятся до автоматизма.

— Понятно. Один сапер, занимающийся разминированием на освобожденных территориях, рассказывал мне, что российские минеры оставляют после себя хитроумные ловушки (например, кладут мину под мину) специально, чтобы убить наших саперов. Вы сталкивались с такими ловушками?

— Действительно, враг оставляет мини-ловушки и так называемые мины-сюрпризы.

— Что значит «сюрпризы»?

— Это когда мина имеет вид обычной гражданской вещи — зажигалки, детской игрушки, авторучки и тому подобное.

— Как вы от них бережетесь?

- Бережемся, в частности, благодаря грамотной организации работы. Перед нами участок или объект исследует группа технического обследования. Поэтому, когда мы туда заходим, уже знаем, какие угрозы нас там ожидают.

Если же деминер наталкивается на подозрительный предмет (например, на пакет молока среди леса), он вызывает руководителя группы, работы будут остановлены, пока не убедимся в безопасности.

Важно объяснить, что большинство моих коллег — именно деминеры (как и я), а не саперы. Наша (деминеров) задача — найти и обозначить взрывоопасные предметы. То есть мы даже не прикасаемся к минам.

— А кто же их обезвреживает?

— У нас есть специальный департамент по уничтожению. Его сотрудников можно называть настоящими саперами. Курс их обучения намного больше. Поиском они не занимаются. Их численность в организации значительно меньше, чем других.

— Используете роботов?

— Да, сейчас все шире привлекаем специальные машины-робокаты, которые в процессе продвижения по участку перемалывают перед собой все: землю, траву, ветки кустов и даже деревьев. Эта техника применяется, в частности, для обезвреживания растяжек: если есть растяжка, робокат ее рассекает.

Когда три года назад я начинала работать деминером, робокатов было мало. Поэтому мы проходили участки, на которых была опасность встретить растяжки, очень медленно — фактически сантиметр за сантиметром. Сейчас, имея эти машины, выполняем задание гораздо быстрее.

Машина-робокат в процессе продвижения по участку перемалывает перед собой все: землю, траву, ветки кустов и даже деревьев

— Сколько времени, по вашему мнению, может занять разминирование Киевской области?

— Непростой вопрос. В предыдущие годы все считали, что на это уйдет несколько десятков лет. Возможно, эти прогнозы и сбудутся. Но есть надежда, что все же удастся справиться намного быстрее. Ведь появляется все более новая техника, более новые и более совершенные методы, которые ускоряют работу. Как бы то ни было, очень быстро справиться с разминированием таких больших территорий не удастся.

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Фото предоставлены Еленой Бориславской

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