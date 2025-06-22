Нечего воевать: Гарри новыми фотографиями с детьми обратился к своему отцу

В эпоху, когда имидж — это все, Меган Маркл активно использует социальные сети. В этот раз она разместила очень интимное сообщение — эмоциональное поздравление принца Гарри с Днем отца. В нем она показала самую сокровенную сторону мужа, пишет издание Сatalunya Diari.

ВІДЕО ДНЯ

На снимках можно увидеть, как герцог читает детям книги и учит их ездить на велосипеде. Однако эта публичная демонстрация отцовской нежности имеет гораздо более глубокую почву.

По данным СМИ, этот шаг может иметь важную неотложную мотивацию: отчаянную попытку Гарри возобновить контакт с отцом.

«Гарри опустошен, — признался источник, близкий к семье. — Его отец отказывается видеться с ним или детьми, даже в Zoom. Это его последнее средство».

РЕКЛАМА

Публикация, похоже, является прямым посланием монарху. «Он отчаянно надеется, что король увидит фотографию Арчи или Лилибет», — объяснил тот же источник.

С начала 2024 года, когда у Чарльза диагностировали рак, общение между отцом и сыном практически отсутствует. Хотя Гарри ездил в Лондон, чтобы посетить его, попытки возобновить отношения не удались.

«Он перепробовал все: звонки, письма… Но ничего не сработало», — говорит источник.

РЕКЛАМА

Всего месяц назад Гарри рассказал BBC об этой мучительной дистанции. «Я хотел бы помириться со своей семьей, нет смысла продолжать борьбу. Жизнь драгоценна, я не знаю, сколько времени осталось моему отцу, он не разговаривает со мной из-за этой проблемы безопасности», — сказал он.

Гарри имел в виду проигранный им судебный процесс с целью вернуть себе охрану, которую имел, когда был активным членом королевской семьи.

819

Читайте нас в Facebook