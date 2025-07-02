Снова «предательство»? США объявили об остановке поставок оружия в Украину на несколько месяцев

Несмотря на то, что ситуация в Украине в последнее время становится все напряженнее из-за массированных российских обстрелов не только на фронте, но и в так называемом тылу, Белый дом объявил о паузе в поставках вооружения.

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В течение нескольких месяцев в Украину не будут поставлять ракеты для систем Patriot, управляемые авиабомбы и артиллерийские снаряды. Это вооружение является ключевым в обороне Украины, особенно в зоне обострения боевых действий, сообщает The New York Times.

По информации издания, официально решение приостановить помощь было объяснено как приоритет интересов США после анализа готовности армии. Представительница Белого дома Анна Келли указала на необходимость защиты национальной обороноспособности.

Кроме того, в администрации отмечается, что такой подход укрепляет боеготовность США перед потенциальными угрозами. В Пентагоне подчеркнули, что опции помощи Украине сохраняются.

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Некоторые американские политики выступают против такого решения. Они понимают, что пауза существенно ослабит воздушную оборону Украины, увеличив риск гражданских жертв. Демократы особо акцентируют, что прекращение помощи произошло в самый опасный момент.

Для истощения запасов США были причины еще при администрации Байдена: нехватка как современных, так и базовых вооружений. Прогнозы Конгресса и аналитиков предсказывают трудности с возобновлением поставок.

Как известно, США поставляли Украине оружие двумя путями: из запасов Пентагона с возможностью быстрого пополнения и через программы закупки у производителей. Первые запасы почти исчерпаны, а крупные контракты продолжат исполнение позже.

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Сроки восстановления помощи напрямую зависят от одобрения президентом и завершения ревизии запасов.

Пентагон заявил, что следит за развитием событий и готов адаптировать стратегию по необходимости.

В администрации Трампа ссылаются на глобальные обязательства США по всему миру. Это показало, что Украина уже не единственный приоритет в военном планировании США.

Ранее о паузе в снабжении оружием в Украину писало Politico. Речь шла о 155-мм артиллерийских снарядах, переносных ракетах Stinger, батареях ПВО Patriot и ракетах Hellfire.

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Вся помощь оружием от США Украине была на короткое время прекращена в феврале, а вторая более длительная пауза была в марте. Прекращение передачи разведанных Украине позволило россии отбить часть Курской области.

Напомним, европейский комиссар по обороне Андрюс Кубилюс призвал страны НАТО, в первую очередь Балтийские, готовиться к войне с россией. Однако он отметил, что США и Европа сейчас согласны с тем, что мир в российско-украинской войне должен быть достигнут путем реализации «мир через силу», то есть Украина не должна проиграть.

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