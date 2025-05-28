США пока не готовы заявить о передаче Украине систем Patriot: СМИ назвали причину

Украина все больше обеспокоена обеспечением большего количества американских систем ПВО Patriot, поскольку запасы, отправленные во времена администрации Байдена, иссякают. А новая администрация сопротивляется отправке большего количества.

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Хотя россия бомбардирует Украину беспилотниками и крылатыми ракетами, наиболее опасными являются именно баллистические ракеты, и им можно надежно противостоять только ракетами Patriot. Их скорость и размер, а также тот факт, что их трудно перехватить, сделали баллистические ракеты одним из самых эффективных видов оружия в арсенале россии, особенно против инфраструктуры, пишет Washington Post.

Основная дополнительная военная помощь, которую Украина запросила у администрации Трампа, — это больше ракет Patriot и пусковых установок, «которых, честно говоря, у нас нет», — заявил государственный секретарь Марко Рубио во время слушаний в Комитете Сената по международным отношениям. Он добавил, что Соединенные Штаты вместо этого поощряют своих союзников по НАТО пожертвовать ракеты и системы Patriot из своих арсеналов. Но, добавил он, «ни одна из этих стран также не хочет отказываться от своих систем Patriot».

Европейский дипломат в Киеве заявил, что американский производитель Raytheon все еще расширяет свои производственные линии, чтобы удовлетворить повышенный после 2022 года спрос.

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«США должны сохранить определенное количество для собственной обороны, на случай нападения со стороны Ирана или другого противника», — сказал дипломат.

Однако украинские чиновники в Киеве считают, что администрация Трампа будет готова продать стране больше Patriot, а не отправлять их в качестве помощи, как это делала предыдущая администрация. Высокопоставленный украинский чиновник заявил, что не ожидает, что Вашингтон заблокирует продажу будущих систем ПВО Украине, но понимает, что Белый дом «не отдаст их бесплатно».

«Они мыслят, как бизнесмены. Если я вам что-то дам, вы должны дать мне что-то взамен, — сказал он. — Мы должны адаптироваться к этому».

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Хотя Украина может использовать собственные отечественные системы противовоздушной обороны и европейскую помощь для противодействия беспилотникам и крылатым ракетам, ей все еще нужны ракеты и системы Patriot для перехвата баллистических ракет, сказал высокопоставленный чиновник украинской разведки.

Чиновник разведки заявил, что из-за скорости и размера баллистических ракет наличие достаточного количества ракет Patriot является вопросом «человеческой жизни». Некоторые в администрации США понимают, сказал чиновник, а некоторые не понимают, что «каждый „Искандер“ может убить сотни людей». Для других стран пожертвование ракет или систем Patriot Украине является сложным вопросом, добавил чиновник, поскольку они дорогие и являются важной частью аппарата национальной безопасности каждой страны.

«Они должны сравнить преимущества поддержки Украины и ослабления себя, — сказал чиновник. — Мы тесно сотрудничаем с американцами. Мы очень благодарны им за эту систему, но этого еще очень мало, действительно очень мало».

По словам трех европейских чиновников, союзники НАТО уже неделями ведут переговоры о поиске еще одной системы Patriot для Украины, возможно, откуда-то из Европы, но прорыва не достигнуто.

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«Существуют дискуссии вроде „мы можем отказаться от этой, но затем мы хотим новую по более низкой цене“», — сказал один из чиновников, описывая переговоры о получении новых систем от США в будущем в обмен на передачу одной Украине сейчас.

Администрация Трампа, похоже, неохотно делает громкие заявления относительно поставок оружия Киеву, считая, что это может сорвать переговоры, добавил он.

«Кажется, они сейчас думают, что „если у нас будет громкое заявление о передаче Украине ракет Patriot, то это очень разозлит путина“, — сказал чиновник. - Они будут очень обеспокоены тем, что это поставит под угрозу любые потенциальные мирные переговоры».

Ранее аналитики ISW дали прогноз, выживет ли Украина без американского оружия.

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