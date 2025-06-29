путин считает, что побеждает: в Европе признали провал дипломатии и призвали сделать ставку на силу ВСУ

Европейский комиссар по обороне Андрюс Кубилюс, призвавший страны НАТО, и в первую очередь Балтийские, готовиться к войне с россией, согласен с той формулой, которая была поддержана в самом начале Соединенными Штатами, Европой и Украиной.

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«Она состоит в том, что мир должен быть достигнут путем реализации „мира через силу“. И силу украинской стороны, — сказал он. — До сих пор все было немного иначе. Американская администрация пыталась подтолкнуть россию перейти к реальным переговорам».

Но, добавил комиссар, он уверен, что это не произойдет так легко, как кто-то ожидал.

«путин пока не хочет мира. Он считает, что побеждает, и именно поэтому наступление мира мне трудно предсказать», — подытожил Андрюс Кубилюс.

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Между тем стало известно, что Трамп на закрытой встрече со своими коллегами-лидерами НАТО заявил, что ситуация в Украине вышла из-под контроля и нужно что-то делать.

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