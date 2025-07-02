Оккупанты ночью обстреляли Херсон и Харьков: среди пострадавших есть медсестры и пациенты больниц (фото)

Россияне продолжают обстреливать Украину. В ночь на среду, 2 июля, оккупанты из артиллерии обстреляли одну из больниц в Херсоне. В результате атаки пострадали 8 человек. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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«Вчера около 23:00 российская армия обстреляла из артиллерии одну из больниц в Херсоне. Из-за вражеской атаки разбито здание учреждения здравоохранения, пострадали пять пациентов и трое медицинских сестер. 44-летнюю работницу больницы госпитализировали с взрывной травмой, контузией и обломочным ранением грудной клетки. Еще двое, 54 и 44 года, лечатся амбулаторно. В медучреждении продолжают находиться и четверо пострадавших пациентов — мужчины, 58 и 60 лет, а также женщины, 64 и 57 лет. В них — взрывные травмы, контузии и различные обломочные ранения. Еще одной 69-летней потерпевшей оказали помощь, от госпитализации она отказалась», — написал он.

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Также под утро россияне обстреляли Корабельный район Херсона. Об этом сообщили в Херсонской ОВА.

«Под удар попал 52-летний мужчина. Он получил взрывную травму и перелом кости руки. Пострадавшего госпитализировали», — говорится в сообщении.

Еще одним мирным городом, который обстрелял российский враг, стал Харьков. Там раздались взрывы на фоне атаки на город российских ударных дронов. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

«В Харькове был слышен взрыв — город под вражеской атакой с воздуха. Над городом еще могут быть вражеские беспилотники — будьте осторожны!» — написал он.

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Мэр также уточнил, что под ударом врага был Новобаварский район города.

В свою очередь, глава Харьковской ОГА Олег Синегубов добавил, что в результате «прилета» вражеского БПЛА вспыхнул пожар в Новобаварском районе. Огнем охвачено одноэтажное нежилое здание.

Также он рассказал о последствиях вражеской атаки в Купянский район Харьковщины.

«Последствия вражеской атаки БПЛА на Купянский район: с. Боровское, в результате обстрела (предварительно 5 БпЛА типа „Герань-2“) вспыхнули складские помещения, сено в тюках и два микроавтобуса на территории сельхозпредприятия. Площадь пожара, который локализован, достигла 800 м.кв. К сожалению, есть погибший и раненый. с. Волошская Балаклея, в результате обстрела (предварительно 5 БпЛА типа „Герань-2“) горели конструктивные элементы складского помещения на территории сельхозпредприятия. Пожар ликвидирован», — говорится в сообщении.

Как писали «ФАКТЫ», на днях враг массированно атаковал Украину ракетами и дронами.

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