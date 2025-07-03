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Происшествия

Получил семь ранений на фронте: на Луганщине погиб гранатометчик со Львовщины

20:36 3 июля 2025
38-летний Василий Полиха

В селе Хоробров простились с воином Василием Полихой. Он был одним из тех, кто боролся за мирное небо над Украиной. Но его жизнь в 38 лет оборвали российские оккупанты, сообщает Сокальский городской совет.

«Василий рано стал сиротой, потеряв отца. В 2006 году был призван на военную службу, после окончания работал в фермерских хозяйствах. В 2015 году пошел защищать землю от врага, был участником АТО», — говорится в сообщении.

После полномасштабного вторжения, в 2022 году Василий Полиха снова вступил в ряды ВСУ. Служил в 53-й бригаде солдатом-гранатометчиком механизированного взвода. Освобождал Херсон, Бахмут, Авдеевку, Луганщину. Получил семь ранений… Награжден двумя медалями. К сожалению, свой последний бой мужественный воин принял 30 апреля 2025 года в Серебрянском лесу. Это возле села Шипиловка, Северодонецкого района, Луганской области. Только теперь тело вернули домой.

«Молодой, полный сил и энергии, ему бы еще жить и жить, создавать семью, продолжать род, а проклятая война оборвала его жизнь. Соболезнования маме Наталье, сестре Оксане, шурину Василию, племяннице Светлане и крестнице Юлии, бабушке Владимире и всей семье», — добавляют земляки героя.

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Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что 27-летний воин с Ровенщины вернулся с поля боя «на щите».

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