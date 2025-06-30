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Происшествия

Защитник рассказывал, что смерть трижды его миновала: на Донбассе погиб отец двоих детей с Ровенщины

20:33 30 июня 2025
Сергей Панько

Война принесла горе еще в одну семью в Ровенской области. Костопольская община попрощалось с защитником Сергеем Панько. Повестка ему пришла в декабре 2022 года. Новобранец прошел обучение и вскоре уехал на фронт. Воевал в самых горячих точках на Донетчине, Харьковщине, затем снова на Донетчине. Ему навеки 52 года, сообщает Костопольская община.

«Сергей окончил местное ПТУ, по специальности электрик. Работал на фанерном заводе, ездил на заработки за границу, а когда возвращался, его всегда дома ждала работа — ремонтировал людям электротехнику. До полномасштабного вторжения он работал на лесопильном предприятии», — говорится в сообщении.

В декабре 2022 года Сергей стал служить. Его назначили командиром миномета минометного взвода. Домой приезжал только один раз — в ноябре 2024-го на свадьбу сына.

«Муж рассказывал, что смерть трижды его миновала. Серьезных ранений у него не было, только контузии, которые на войне почти никому не лечат. Как-то был он в больнице, я просила, чтобы отпустили домой хоть на немного, но напрасно — муж поехал на передовую», — рассказала жена бойца Валентина.

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В апреле 2025 года, на Вербное воскресенье, Сергей Панько сообщил жене, что должен идти на позицию. 13 апреля во время захода на позицию в районе села Плещеевка Краматорского района Донецкой области автомобиль, в котором ехала боевая группа, попал под удар вражеского дрона. Два бойца, в том числе Сергей Панько, погибли, трое выжили.

Тело забрали, но опознать его было невозможно. Поэтому Сергей Панько считался пропавшим без вести. Родные в это время сдали биоматериал на ДНК. На днях следователь сообщил о совпадении ДНК-профиля. У воина остались жена, сын, дочь, брат и сестра.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на войне погиб Дмитрий Горнов — музыкант, журналист и офицер ВСУ.

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