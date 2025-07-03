Что означают сувениры с «глазом»: некоторые нюансы вы наверняка не знали

Путешествуя или просто будучи в поездке по делам, многие стремятся привезти родным и близким сувениры. Выбрать их не так просто, как кажется на первый взгляд. В изобилии товаров важно найти ту вещь, которая подарит человеку положительные эмоции.

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Один из самых популярных сувениров — сувенир-амулет с «глазом». Считается, что такая вещь защищает от сглаза, а также завистливого, недоброжелательного и злого взгляда. Это могут быть стильные аксессуары — брелок для ключей, кулон, браслет из бусин или любой декоративный предмет — например, косметичка. Считается, что такая вещь призвана защищать владельца от негативной энергии, отражая ее тому, кто ее послал. Часто такой сувенир можно увидеть в домах, офисах, автомобилях…

Существует поверье, что если стеклянный кулон разбился, то он выполнил свою функцию, защитив вас от беды.

Интересно, что амулеты с «глазом» были обнаружены еще около пяти тысяч лет назад. И с тех пор люди продолжают верить в их силу. Защитные талисманы существуют в разных культурах мира.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, какие подарки и почему могут испортить настроение.

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Фото Ольги Сметанской

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