Российский «крот» в Воздушных силах Украины выискивал сведения о военных аэродромах для нанесения ударов по ним

СБУ задержала предателя в ВСУ, работавшего на российского врага. Во Львовской области майор Воздушных Сил ВСУ оказался российским агентом.

Оккупанты завербовали его через бывшую жену-экс-военную, работающую на россиян в Мелитополе.

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По данным спецслужбы, подрывную деятельность «крота» координировал кадровый сотрудник отдела спецопераций «Альфа» фсб Александр Белодедов.

Агент получил задание собирать информацию об украинской военной авиации. В частности, враг пытался получить координаты оперативных аэродромов, логистических хабов и центров технического обслуживания боевых самолетов ВСУ.

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После получения от «крота» соответствующих геолокаций, оккупанты надеялись нанести по ним ракетно-дроновые удары.

По информации Офиса генпрокурора, предатель активировал номера мобильных операторов Украины и передавал их бывшей жене, а она распространяла их среди вражеских агентов для использования в взрывной деятельности против Украины.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили предателя, задокументировали его контакты с российской спецслужбой и задержали.

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Российскому агенту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Также за предательство в условиях войны заочное подозрение получила его экс-жена, которая находится на временно захваченной южной части Украины.

Напомним, недавно в Житомирской области СБУ задержала агента фсб, который передавал сведения о боевых полетах авиации ВСУ в Хмельницкой области.

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