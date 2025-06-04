Шпионил за военными самолетами ВСУ с крыши дома: задержан агента фсб (видео)

В Житомирской области СБУ задержала агента фсб, который передавал «графики» боевых вылетов авиации ВСУ на Хмельнитчине — область постоянно находится «под пристальным вниманием» врага и неоднократно атаковалась как «Шахедами», так и ракетами.

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На сотрудничество с врагом пошел 41-летний местный безработный, которого зимой завербовала фсб. «По указанию российской спецслужбы агент должен был выявить и передать оккупантам координаты оперативных аэродромов Сил обороны. Еще одной его задачей было установить „графики“ вылетов и посадок самолетов ВСУ, чтобы ударить по аэродрому, когда там находится максимальное количество техники», — сообщили в Службе безопасности Украины.

Предатель обустроил «наблюдательный пункт» на крыше частного дома, откуда наблюдал за полетами авиации.

Вражеского агента разоблачили контрразведчики Службы безопасности и задержали по месту жительства. На сотрудничество с россиянами мужчина пошел ради денег, но со «быстрым заработком» у него не сложилось.

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Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственнаяа измена, совершенная в условиях военного положения) и взяли его под стражу. Предателю грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Ранее украинская спецслужба разоблачила 42-летнего харьковчанина, который проходил службу в штурмовой бригаде Нацгвардии и корректировал воздушные атаки россии по локациям своего подразделения. Будучи командиром взвода, он «сливал» оккупантам координаты штабов, учебных центров и запасных пунктов воинской части, где проходил службу.

Фото СБУ

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