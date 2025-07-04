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Украина

Прямо с завода: Украина получит новенькие 42 БТР, заказанные ранее у Латвии

19:43 4 июля 2025
Patria 6x6. Фото wikimedia.org

ВСУ продолжают обзаводиться новенькой техникой, которая должна позволить усилить мощь механизированных частей. В этот раз речь идет о 42 бронетранспортерах Patria 6×6, передаваемых Латвией.

Как сообщили в Министерстве обороны Латвии, речь идет о технике, которую Украина заказала в начале года и которая производилась с нуля в самой Латвии. Производственные мощности предприятия Patria в Латвии позволяют производить около 30 боевых машин в год.

Передаваемый БТР Patria производится одноименной финской компанией в двух вариантах 6×6 и 8×8 с 2001 года и представляет из себя колесную боевую платформу для разного типа техники. Так, в базовом исполнении это бронетранспортер способный плавать, достаточно тяжелый — 24 тонны, но маневренный и быстрый (скорость до 100 км/ч).

Бронезащита Patria довольно слабая — от пуль калибром 7,62 мм, но позволяет устанавливать дополнительные модули, что позволит пережить взрыв до 10 кг взрывчатки под днищем транспорта и пулю калибром до 14,5 мм включительно. Вооружение БТР представлено в нескольких вариантах и может включать в себя пулеметы калибром 12,7 мм, станковый гранатомет или мощная 30-мм пушка, позволяющая вывести из строя любую технику врага, кроме танка.

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Экипаж Patria состоит из 2 человек, еще 10 человек могут разместиться внутри бронетранспортера как десантники.

Таким образом, Patria дополнит находящиеся на вооружении ВСУ шведские Pbv, способные выдерживать несколько попаданий вражеских FPV-дронов.

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