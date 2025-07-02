Выдержал 3 FPV-дрона несмотря на 60-летний возраст: шведский БТР спасает жизни бойцов ВСУ

Из-за огромных потерь российские оккупанты на передовой вынуждены использовать все больше старой техники возрастом 50 лет и старше. Немало старой техники используют и ВСУ, но даже более старая бронетехника подчас показывает себя лучше более современной российской.

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Об этом сообщает военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. По его словам, противник показал видео, на котором только 4-й по счету FPV-дрон выводит из строя шведский гусеничный бронетранспортер Pbv 302 производства 1960 года.

Как подчеркивает эксперт, советская/российская БМП-3 взлетела бы на воздух уже после попадания в нее первого дрона, тогда как Pbv 302 для своего времени был очень даже неплохой техникой. Особенно хороши такие показатели как:

бронезащита — лобовая бронеплита Pbv 302 держит 20-мм выстрел, а советские/российские БМП и БМД 20-мм снаряд прошивает насквозь;

ходовые показатели — у Pbv 302 хорошие динамические показатели, проходимость и весьма неплохое удельное давление на грунт — 0,5 кг/см², что позволяет его применять по болотистым грунтам, в условиях распутицы;

амфибийные возможности — так, Pbv 302 обладает крайне неплохими амфибийными показателями, то есть может пересекать некоторые реки и водоемы;

вооружение — представлено 20-мм пушкой с 505 выстрелами, оснащена оптическим прицелом с 8-кратным увеличением.

Но все же главное, как подчеркивает Александр Коваленко, БТР дает броневую защиту, чего полностью лишены мотоциклисты, которых российские оккупанты, не жалея собственных людей, массово бросают на штурмы украинских позиций.

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Заметим, что также высокие показатели по защищенности на службе ВСУ демонстрирует турецкий колесный бронетранспортер Kirpi, который сумел выдержать 5 попаданий FPV-дронов до своего уничтожения.

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