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Умер знаменитый вратарь, родившийся в королевской семье и забивший гол за сборную (фото, видео)
В возрасте 61 года после продолжительной болезни умер легендарный экс-вратарь сборной Нигерии по футболу Питер Руфаи, сообщает пресс-служба «суперорлов». Ранее не стало легендарного вратаря-рекордсмена, умершего в больнице после несчастного случая.
Будущий голкипер Руфаи родился в королевской семье в Лагосе (его отец был племенным королем), но отказался от наследования трона, посвятив свою жизнь футболу.
В составе сборной Руфаи стал обладателем Кубка африканских наций в 1994 году и завоевал «серебро» на турнире четырьмя годами позже. Кроме того, вратарь защищал цвета своей страны на двух чемпионатах мира — в 1994 и 1998 годах.
Всего же за национальную команду он провел 65 матчей, став первым в истории сборной Нигерии голкипером, забившим гол. 24 июля 1993 года Руфаи реализовал пенальти в матче против Эфиопии, завершившемся со счетом 6:0 в отборочном матче Кубка Африки-1994.
July 3, 2025
На клубном уровне Питер Руфаи играл в Европе за бельгийские «Локерен» и «Беверен», нидерландский «Гоу Эхед Иглс», испанские «Эркулес» и «Депортиво», а также португальский «Жил Висенте».
У Руфаи, открывшего после завершения карьеры футбольную школу в Лагосе, остались жена, дочь и сын Сенбати, который стал футболистом и играл на позиции полузащитника за клуб нигерийской премьер-лиги «Саншайн Старз».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что знаменитый футболист «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота вместе с братом сгорели заживо в машине в страшной аварии.
Фото из соцсетей334
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