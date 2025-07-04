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Чем подкормить арбузы в июле, чтобы выросли сладкими и большими (советы от практикующих аграриев)
В июле, когда некоторые культуры на даче активно идут в рост, растения нуждаются в тщательном уходе и подкормке, в том числе фосфором и калием. Эти микроэлементы нужны как луку, так и арбузам.
Такими удобрениями для арбузов могут быть доломитовая мука и древесная зола, суперфосфат и костная мука. Не лишним будет и комплексная подкормка, содержащая магний, бор и марганец.
Например, подкормку из древесной золы готовят в виде водяного раствора, смешивая 200 г средства с 10 литрами воды и настаивая в течение 5−7 дней. Средством поливают арбузы под корень.
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Огородникам, выращивающим арбузы, опытные коллеги советуют вовремя их прищипывать, оставляя до трех основных побегов, чтобы растение формировало плоды, а не наращивало зеленую массу. Некоторые дачники подкладывают под побеги разные материалы, чтобы арбузы не гнили, и время от времени поворачивают их разными сторонами к солнцу.
Календарь огородника на июль с советами дачникам по посадке и уходу за растениями читайте на нашем сайте.
Фото Pixabay121
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