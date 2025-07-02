Известный советский певец Валерий Леонтьев, который в прошлом году категорически отказался выступать на праздничных мероприятиях в рф, довольно редко появляется на публике и не ведет социальные сети.

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Но на днях 76-летний «Казанова» неожиданно выступил во Франции, где спел свои хиты для отдыхающей на Лазурном берегу публики. О концерте рассказала в соцсети украинская поклонница артиста, стилистка Анастасия Мальцева.

Хотя недавно его директор опровергал слухи о возобновлении концертов Леонтьева, ссылаясь на его возраст и здоровье.

«Такие люди для меня всегда в первую очередь являются источником высокочастотной энергии, которую каждый гений трансформирует в свою жизнь и свое проживание этого дара», — написала украинская стилистка в сообщении.

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«Валерий Яковлевич — один из живущих ныне Богов, несмотря на 76 лет горит, дарит, обогревает и пылает», — добавила Анастасия.

Судя по видео, артист чувствует себя прекрасно и вполне может выступить перед поклонниками после продолжительного перерыва. Конечно, после свержения нынешнего режима в россии вместе с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным.

Напомним, ранее Валерий Леонтьев назвал условия, при которых готов отправиться в мировой тур и вернуться в гастроли.

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