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Трамп признал, что путин не хочет мира, — Виктор Андрусив
«Битва, продолжавшаяся с начала избрания Трампа, за то, кто больше не хочет мира, закончилась, — пишет Виктор Андрусив. — Провальный разговор путина и Трампа окончательно поставил точку в этом вопросе.
Наконец Трамп публично признал, что человеком, не желающим завершать войну, является именно путин. А это значит, что больше не имеют смысла разговора о «прекрасном парне», с которым можно заключить соглашение. Более того, сегодняшний массовый удар по Киеву на фоне эксперимента с остановкой поставок вооружения был прямым плевком в лицо американского президента. А как мы с вами прекрасно знаем, мало кто в мире может сравниться с масштабами его самолюбия.
Так что на столе у Трампа остался только один вариант: жесткие санкции и поставки вооружения. В ближайшие недели этот процесс запустится.
Держимся".
Фото — скриншот.
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