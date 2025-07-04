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Трамп признал, что путин не хочет мира, — Виктор Андрусив

11:56 4 июля 2025
Виктор Андрусов – о признании Трампом, что путин не хочет завершения войны. Фото - скриншот
Вскоре после того, как США приостановила поставки Украине критических боеприпасов, в том числе и сбивающих российскую баллистику ракет, американский президент Дональд Трамп пообщался по телефону с российским диктатором путиным. Это произошло накануне Дня независимости Америки, который отмечают 4 июля, и массированного удара армии россии по Киеву, в котором возникло много пожаров. Трамп заявил, что разочарован общением с хозяином кремля и добавил, что тот не выглядит как человек, стремящийся закончить войну. В очередной раз американский президент сказал, что «это не его война, а Байден», а также анонсировал телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским — он должен состояться 5 июля. Аналитик и военнослужащий ВСУ Виктор Андрусив считает, что «битва за Трампа закончилась».

«Битва, продолжавшаяся с начала избрания Трампа, за то, кто больше не хочет мира, закончилась, — пишет Виктор Андрусив. — Провальный разговор путина и Трампа окончательно поставил точку в этом вопросе.

Наконец Трамп публично признал, что человеком, не желающим завершать войну, является именно путин. А это значит, что больше не имеют смысла разговора о «прекрасном парне», с которым можно заключить соглашение. Более того, сегодняшний массовый удар по Киеву на фоне эксперимента с остановкой поставок вооружения был прямым плевком в лицо американского президента. А как мы с вами прекрасно знаем, мало кто в мире может сравниться с масштабами его самолюбия.

Так что на столе у Трампа остался только один вариант: жесткие санкции и поставки вооружения. В ближайшие недели этот процесс запустится.

Держимся".

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Фото — скриншот.

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Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

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