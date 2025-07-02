США скорректировали поставки боеприпасов Украине: что стоит за этим решением

США приостановили поставки части зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов Украине. Как сообщает Politico, речь идет о ракетах для систем ПВО Patriot, высокоточных артиллерийских снарядах, Hellfire и других системах.

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По данным издания, решение было принято Пентагоном из-за опасений истощения собственных военных резервов. С февраля Министерство обороны США перешло к сортировке поставок по уровню «критичности» — в частности, на фоне обострения ситуации в Йемене, где значительное количество зенитных ракет уходит на защиту американских интересов в регионе.

Наиболее уязвимой частью задержек поставок Украине становятся средства противовоздушной обороны. россия продолжает массированные удары по гражданской инфраструктуре Украины, все чаще применяя комбинированные тактики с использованием ракет и дронов. Как подчеркивают военные эксперты, ПВО не выигрывает войн, но их отсутствие может войну проиграть.

На самом деле речь не только о перераспределении военной помощи. Приоритезация поставок по типу медицинского «триажа» — не результат смены фокуса США, а следствие хронического недофинансирования оборонной промышленности Западом.

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Соединенные Штаты и их союзники на протяжении десятилетий делали ставку на дипломатию и «стабильность по умолчанию», откладывая масштабные инвестиции в сектор безопасности. Сегодняшние перебои с поставками — отражение системной проблемы, к которой, по мнению аналитиков, Западу все еще предстоит отнестись всерьез.

По мнению экспертов, поставки оружия Украине, профинансированные бывшим президентом Байденом, могут закончиться этим летом. Вместе с тем, Европа будет пытаться произвести или закупить достаточно оружия, чтобы восполнить этот пробел. Вооружение Украины является единственным способом убедить путина прекратить войну, считают эксперты.

Европейский комиссар по обороне Андрюс Кубилюс считает, что США и Европа пришли к единому мнению в том, что мир в российско-украинской войне должен быть достигнут путем реализации «мир через силу».

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