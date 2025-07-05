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Приостановка поставок оружия из США касается не только Украины, — СМИ
Соединенные Штаты прекращают некоторые поставки оружия, подтвердил Белый дом. Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила CBS News, что «решение было принято с целью поставить интересы Америки на первое место» после пересмотра министерством обороны «военной поддержки и помощи нашей страны другим странам по всему миру».
Американский чиновник сообщил изданию, что это решение было принято из-за опасений, что запасы вооружения США становятся слишком низкими, пишет CBS News.
Администрация Трампа не уточнила, какое именно оружие было изъято из поставок, а также масштабы этого изъятия.
Элбридж Колби, заместитель министра обороны по вопросам политики, в отдельном заявлении в ответ на это решение отметил, что «министерство обороны продолжает предоставлять президенту надежные варианты для продолжения военной помощи Украине, что соответствует его цели положить конец этой трагической войне. В то же время министерство тщательно изучает и адаптирует свой подход к достижению этой цели, сохраняя при этом готовность американских вооруженных сил к выполнению приоритетных задач администрации в области обороны».
Спикер Белого дома заявила, что приостановка поставок в Украину является частью более широкого пересмотра, который Пентагон проводит в отношении поставок оружия во все страны, получающие его от США. Министр обороны Пит Хегсет начал этот пересмотр несколько недель назад по указанию президента Трампа. Пресс-секретарь сказала, что пересмотр был проведен для того, чтобы убедиться, что Пентагон при предыдущей администрации «придавал приоритет потребностям Америки».
Хотя в СМИ просочилась информация о приостановке поставок в Украину, пресс-секретарь Белого дома заявила, что некоторые другие страны также были «переклассифицированы», то есть им была снижена приоритетность в получении оружия и боеприпасов от США. Однако чиновница не назвала эти страны.
Малькольм Чалмерс, заместитель генерального директора военного аналитического центра Royal United Services Institute, в марте сообщил CBS News, что около 20% военной техники Украины поставляется США, 25% — Европой и остальным миром, а 55% производится в Украине.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Украина потеряла своего самого мощного союзника.109
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