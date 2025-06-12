Финансирование военной помощи Украине будет сокращено: в США сделали неприятное заявление

Финансирование военной помощи Украине будет сокращено в оборонном бюджете Соединенных Штатов Америки на 2026 год. Такое заявление сделал глава Пентагона Пит Хегсет, который готов задействовать регулярные войска, в том числе морскую пехоту, в случае дальнейшей эскалации протестов в Калифорнии. Это может означать, что Киев получит меньше критически важных систем противовоздушной обороны в будущем, которые были ключевыми для противодействия постоянному натиску российских ракет, пишет Associated Press.

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«Это сокращение этого бюджета, — сказал Хегсет. - Администрация имеет совершенно иной взгляд на этот конфликт. Мы считаем, что мирное урегулирование путем переговоров отвечает наилучшим интересам обеих сторон и интересам нашей страны, особенно с учетом всех конкурирующих интересов по всему миру».

Как пишет издание, на сегодняшний день США предоставили Украине более 66 миллиардов долларов помощи с момента вторжения россии в феврале 2022 года.

Добавим, что 7 июня Канада объявила о выделении нового военного пакета помощи Украине на сумму примерно 25,5 миллиона долларов США. В этот пакет войдут, в том числе, бронированные машины Coyote и Bison.

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Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в рамках реорганизации политического аппарата Пентагона, офис, занимающийся вопросами россии, Украины и Евразии, будет подчинен отдельному офису, который будет заниматься вопросами Европы и НАТО.

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