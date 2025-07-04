Приостановка поставок оружия — предательство или самодеятельность чиновника из Пентагона: что известно на данный момент

Поставки американского оружия остановились в ночь с 30 июня на 1 июля. До этого никаких разговоров о приостановке последнего оборонного пакета помощи, который, к тому же, уже был выделен и находился на территории Польши, не было. Первым об этом сообщило издание Politico лишь поздним вечером вторника (2 июля — Авт.).

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«Решение Пентагона остановить поставки некоторых видов оружия в Украину удивило даже людей, которые обычно хорошо информированы по таким вопросам, включая членов Конгресса, должностных лиц Госдепа и ключевых европейских союзников», — сообщили Politico шесть человек, знакомых с ситуацией.

Издание отметило, что «этот неожиданный шаг в понедельник вызвал обеспокоенность и разочарование, в частности среди высокопоставленных республиканцев, что один высокопоставленный чиновник Пентагона, похоже, имел чрезмерное влияние на это решение».

Кто почти единолично отменил помощь США Украине?

Элбридж Колби — американский эксперт по национальной безопасности и заместитель министра обороны США по вопросам политики. Именно он поставил на «паузу» поставки оружия Украине.

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Колби продвинул решение о прекращении помощи и почти никого с ним не ознакомил в Госдепе и Конгрессе. Это, в частности, объясняет, почему из Вашингтона после прекращения помощи от США поступают противоречивые заявления.

Конгрессмен Маккол в комментарии Politico заявил, что Колби вообще не советовался относительно такого резкого шага ни с Госдепом, ни с Конгрессом США.

«Я полагаю, это все сделано директором по политике Минобороны, этим парнем Колби. Фактически у нас нет советника по национальной безопасности. Я даже не уверен, что Рубио (Марко Рубио, государственный секретарь США — Авт.) консультировался с ним по этому поводу», — прокомментировал ситуацию конгрессмен-республиканец Майкл Маккол изданию.

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Позиция Колби относительно Украины

Колби является сторонником геополитического реализма и считает, что основной угрозой для США является Китай, а не россия. Он аргументирует, что ресурсы и внимание Вашингтона должны быть сосредоточены на предотвращении возможного захвата Тайваня Китаем, а не на длительной поддержке Украины. Эта позиция обусловливает его скептическое отношение к масштабной военной и финансовой помощи Украине, которую он рассматривает как отвлечение от главной цели США.

Колби неоднократно подчеркивал, что помощь Украине во время российского вторжения подрывает способность США эффективно противостоять Китаю.

В 2023 году в интервью Politico он заявил: «Украина не должна быть приоритетом. Лучший способ избежать войны с Китаем — это демонстрировать готовность, чтобы Пекин понял, что нападение на Тайвань, вероятно, потерпит неудачу». Он подчеркнул, что США должны инвестировать внимание и ресурсы в Азию, а не в Европу.

Свое решение приостановить поставки оружия в Украину объяснил «необходимостью сохранения американских запасов».

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Как отреагировали в Украине

На фоне этих событий Минобороны Украины инициировало срочные переговоры с Пентагоном, чтобы выяснить детали и дальнейшие перспективы оборонного сотрудничества. Также Минобороны отметило, что официально Украина не получала сообщений об остановке или пересмотре графиков поставок согласованной помощи.

«Отдельные лица в Украине, которые сейчас дают публичные комментарии относительно этой ситуации, по объективным причинам не владеют всеми фактическими данными», — говорилось в сообщении ведомства в соцсети.

По информации аналитиков «In Factum», сейчас американская и украинская команды работают над организацией звонка Трампа и Зеленского. Европейские чиновники, которые помогают процессу, говорят, что звонок будет организован «очень скоро».

Вечером 3 июля Зеленский во время церемонии открытия председательства Дании в ЕС в Орхусе (Дания) заявил, что в ближайшее время в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом планирует обсудить продолжение поставок Украине оружия и боеприпасов из США, в частности, ракет PAC-3 для систем Patriot.

Комментарий Трампа относительно прекращения поставок оружия Украине

Президент Америки Дональд Трамп во время общения с журналистами на авиабазе «Эндрюс» в Вашингтоне заявил, что продолжает предоставлять оружие Украине, несмотря на обеспокоенность по поводу истощения собственных арсеналов.

«Мы не приостановили, мы предоставляем оружие. Но мы предоставили так много оружия… и мы стараемся помочь им. Байден опустошил всю нашу страну, предоставляя оружие, и мы должны убедиться, что у нас достаточно оружия для себя», — заявил Трамп.

Реакция Минобороны Польши

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выразил сожаление по поводу того, что США приостановили поставки Украине боеприпасов и ракет.

«Я сожалею, что американцы принимают такое решение. Я бы хотел, чтобы все происходило наоборот», — цитирует «Укринформ» Косиняка-Камыша.

По его словам, со стороны рф нет доброй воли заключать перемирие и прекращать огонь.

«Тем более нужно и в дальнейшем со всей решимостью поддерживать Украину, что в интересах Польши и Европы», — резюмировал глава Минобороны Польши.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что США объявили об остановке поставок оружия в Украину на несколько месяцев.

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