Владелец компании «Автомагистраль Юг» и ее гендиректор сбежали из Украины, — СМИ

Владелец компании «Автомагистраль Юг» Александр Бойко выехал из Украины 31 октября через пункт пропуска Староказачье и до сих пор не вернулся. Об этом пишет издание «Коротко про» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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«Согласно их данным, Александр Бойко, призывного возраста, впервые после полномасштабного вторжения выехал из Украины в мае 2022 года», — пишет издание «Коротко про».

Отмечается, что после полномасштабного вторжения он 25 раз выезжал из страны, но его поездки обычно длились 4−10 дней.

«Однако после выезда в конце октября, он уже семь месяцев находится за пределами Украины», — говорится в материале.

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При этом, по информации «Коротко про», почти одновременно с ним страну покинул генеральный директор компании «Автомагистраль Юг» Николай Тимофеев.

«Он покинул Украину 25 октября через тот же пункт пропуска Староказачье в качестве пешехода, при этом в то же время — в 8.34 так же в качестве пешехода страну покинул брат Александра Бойко — Юрий Бойко, который является директором компании „Шляховик-97“, которой владеет вместе с братом», — пишет «Коротко про».

Выезд из страны издание связывает с уголовным производством, в котором фигурируют обе компании.

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«Так, согласно данным Единого реестра судебных решений, Главным следственным управлением Национальной полиции Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве № 12 024 000 000 000 774 от 19.04.2024 по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением группой лиц) по фактам вероятного отмывания средств на проекте строительства криворожского водогона», — говорится в публикации.

Из контекста понятно, считает «Коротко про», что скорее всего речь идет об «Автомагистрали-Юг».

«Например, в предложении „ООО „ИНФОРМАЦИЯ 2 “ 19.07.2023 заключили с ИНФОРМАЦИЯ 3 (код ЕГРПОУ НОМЕР 1 ) договор о строительстве участка магистрального водогона р. Ингулец — Южное водохранилище для обеспечения водой г. Кривой Рог в связи с необходимостью ликвидации негативных последствий, связанных с уничтожением ИНФОРМАЦИЯ 4 “, общая сумма 5.3 млрд грн», — очевидно, что речь идет о контракте именно с одесской фирмой, приближенной к Голику. Также из контекста понятно, что в материалах речь идет о покупке труб по завышенным ценам у ООО «Шляховик-97″, которое в дальнейшем закупало трубы у заводов-производителей. Это делалось, по мнению следователей, с целью искусственного завышения цены поставленной продукции», — пишет «Коротко про».

Со ссылкой на данные следствия, отмечается, что должностные лица «Автомагистрали Юг» «вносили недостоверные сведения в акты выполненных работ и осуществляли завышение цен на товарно-материальные ценности, а избыточно полученные бюджетные средства за фактически не выполненные строительные и другие виды работ были направлены на аффилированную структуру в виде оплаты за предоставленные услуги и аренду недвижимого и движимого имущества». Налоговых накладных на такие операции было зарегистрировано на 2,6 млрд грн.

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«В дальнейшем, должностные лица (этой компании) пользуясь услугами т.н. конвертационных центров с целью легализации бюджетных средств, полученных от ООО „Автомагистраль Юг“, осуществили закупку сельскохозяйственной продукции у группы компаний, которые имеют признаки фиктивности и относятся к так называемой транзитной группе», — цитирует «Коротко про» материалы производства.

Отмечается, что «путем осуществления экспортных операций сельскохозяйственной продукции в адрес аффилированных структур, в частности: S.R.I. RO „ИНФОРМАЦИЯ 15 “ (Румыния) легализовали товарно-материальные ценности на общую сумму 187 млн грн и занизили налог на добавленную стоимость на общую сумму 20,5 млн грн».

«Судя по материалам, размещенным в судебном реестре, следствие по делу об отмывании все еще продолжается, проводятся обыски и выемки документов», — пишет «Коротко про».

Издание также напомнило, что за 26 км водогона Служба восстановления и развития инфраструктуры в Днепропетровской области заплатила около 7,7 млрд грн без конкурса.

«Строила объект компания „Автомагистраль Юг“ одесского бизнесмена Александра Бойко. Фирму связывают с бывшим публичным куратором „Большого строительства“, экс-советником главы Днепропетровской ОГА Юрием Голиком, который является фигурантом дела о разглашении данных досудебного расследования НАБУ», — пишет «Коротко про».

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