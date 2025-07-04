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Украина

Состоялся очередной этап обмена пленными (фото, видео)

14:56 4 июля 2025
Прошел очередной этап обмена пленными между Россией и Украиной

Состоялся очередной обмен пленными. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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«Наши люди дома. Большинство из них находились в российском плену еще с 2022 года. Сегодня возвращаются наши защитники, защищавшие Украину в разных регионах: Донетчина и Мариуполь, Луганщина, Харьковщина, Херсонщина. Это воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Государственной пограничной службы, Государственной специальной службы транспорта. А также гражданские», — сообщил глава государства.

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Омбудсман Дмитрий Лубинец сообщил, что очередной этап обмена состоялся в рамках стамбульских договоренностей.

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«На Родину возвращаются украинские воины ВСУ, ГПСУ, НГУ, ГССТ. Среди освобожденных есть представители ТрО, мотопехотных, механизированных, десантно-штурмовых войск, морской пехоты и гражданские. Особенность этого обмена в том, что удалось вернуть Защитников, которых россия осудила на длительные сроки заключения. Подавляющее большинство освобожденных попало в плен в 2022 году. Домой возвращаются и военные, считавшиеся пропавшими без вести. Воины защищали Украину по разным направлениям, в частности в городе Мариуполь. Среди возвращенных есть офицеры», — написал он.

Ранее «ФАКТЫ» писали, как российские спецслужбы обманывают родственников пропавших без вести украинцев.

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