Состоялся очередной этап обмена пленными (фото, видео)

Состоялся очередной обмен пленными. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

ВІДЕО ДНЯ

РЕКЛАМА

«Наши люди дома. Большинство из них находились в российском плену еще с 2022 года. Сегодня возвращаются наши защитники, защищавшие Украину в разных регионах: Донетчина и Мариуполь, Луганщина, Харьковщина, Херсонщина. Это воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Государственной пограничной службы, Государственной специальной службы транспорта. А также гражданские», — сообщил глава государства.

РЕКЛАМА

Омбудсман Дмитрий Лубинец сообщил, что очередной этап обмена состоялся в рамках стамбульских договоренностей.

РЕКЛАМА

«На Родину возвращаются украинские воины ВСУ, ГПСУ, НГУ, ГССТ. Среди освобожденных есть представители ТрО, мотопехотных, механизированных, десантно-штурмовых войск, морской пехоты и гражданские. Особенность этого обмена в том, что удалось вернуть Защитников, которых россия осудила на длительные сроки заключения. Подавляющее большинство освобожденных попало в плен в 2022 году. Домой возвращаются и военные, считавшиеся пропавшими без вести. Воины защищали Украину по разным направлениям, в частности в городе Мариуполь. Среди возвращенных есть офицеры», — написал он.

Ранее «ФАКТЫ» писали, как российские спецслужбы обманывают родственников пропавших без вести украинцев.

144

Читайте нас в Facebook