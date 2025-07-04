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Опускаются руки: звезды отреагировали на ночную атаку на столицу Украины
В ночь на 4 июля произошла очередная ракетная атака страны-террористки россии на столицу Украины. Утром стало известно о многочисленных повреждениях гражданской инфраструктуры и 23 пострадавших. Тревога в столице длилась девять часов подряд, почти до пяти утра. На атаку отреагировали и украинские звезды, разместив информацию об ужасных последствиях на своих страницах в социальной сети.
Актриса Дарья Петрожицкая на рассвете после обстрелов записала видео со своего балкона и призналась, что шокирована увиденным.
— Дышать невозможно, — сказала Дарья. — Это просто картина из фильма ужасов. Черный дым, гарь. Наши птицы, деревья, экология, здоровье… Не знаю, что будет дальше. В такие моменты просто опускаются руки. Это ужас…
Шеф-повар Ольга Мартыновская призналась, что всю ночь думала, что же будет дальше и как ей быть.
— Никакого ответа, — написала Ольга. — Встала (потому что, слава Богу, встала), пошла. И не видно ни конца ни края… Как это может закончиться? Договоренностями — нет! Наверное, только силой? Сколько его нужно, чтобы уничтожить врага? Как хочется на мгновение стать всемогущим и изменить этот мир, расстрелять зло и сажать цветы на земле. Чувство тупика обостряется.
Певица Джамала обратилась к своей аудитории на английском и сообщила о последствиях ракетно-дроновой атаки.
— Почти все районы Киева получили повреждения, — написала артистка.
Певица Kola показала, как провела ночь в убежище и поблагодарила за достаточно комфортные условия.
— У нас в укрытии поставили кровати, — написала певица. — Хочу очень поблагодарить того, кто это сделал. А еще здесь очень много собак, я очень из-за этого радуюсь, а что еще остается…
Актриса и молодая мама Леся Никитюк показала, как выглядит утро после обстрелов из окна ее квартиры.
— Страшная ночь, — написала Леся. — Утреннее черное небо после обстрелов. Киев. Сейчас виден и слышен смог. Мы не открывали окна и включили очиститель.
Рэпер и военный Ярмак на своей странице выложил фото Родины-матери с нанизанными на меч дронами.
— Выстоим! - написал он. — Обязаны!
Ранее рэпер и военный Александр Ярмак мощно обратился к украинцам.260
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