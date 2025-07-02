Украина получит 500 миллионов долларов от МВФ

В первый месяц лета золотовалютные резервы Украины снизились с некогда рекордных 46,7 млрд дол. до 44,5 млрд дол., одной из причин чего стали недостаточные поступления от международных партнеров. Теперь же Международный валютный фонд готов выделить Украине 500 млн дол.

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Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины, по данным которой Совет директоров Международного валютного фонда утвердил восьмой пересмотр программы «Механизм расширенного финансирования» (Extended Fund Facility, EFF). Его успешное одобрение предусматривает немедленный доступ к финансированию около 0,5 млрд долл. США, который будет направляться на поддержку государственного бюджета. После поступления транша общий объем полученного по программе финансирования составит 10,6 млрд дол. США.

«В релизе МВФ отмечается, что показатели выполнения программы остаются высокими. Все количественные критерии эффективности по состоянию на конец марта этого года достигнуты. Также выполнено одно предварительное мероприятие и два структурных маяка. Установлены четыре новых структурных маяка, а сроки некоторых структурных маяков были пересмотрены для предоставления правительству дополнительного времени в завершение ключевых реформ», — подчеркнули в НБУ.

В целом по программе EFF Украина должна получить порядка 15,5 млрд долл. США.

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«Мы ожидали этих положительных новостей из Вашингтона. Восьмой пересмотр — это обновление рекорда для Украины во взаимодействии с Фондом. Каждый успешный пересмотр — не только о финансировании. Это о доверии, постоянстве реформ и эффективности нашего взаимодействия с МВФ. Сотрудничество с Фондом остается весомым элементом финансовой устойчивости и восстановления Украины», — сказал Глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

Вместе с тем, как писали «ФАКТЫ», в качестве одного из способов наполнения госбюджета Украины в 2026-м году в МВФ предложили изменение подхода к налогам — рост ставки НДС, введение прогрессивной шкалы налогообложения. А также возможность введения «налога на роскошь» и борьба со злоупотреблениями упрощенной системы налогообложения.

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